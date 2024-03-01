Чому можуть відхилити заяву на виплати лікарняних: роз’яснення ПФУ — Finance.ua

Чому можуть відхилити заяву на виплати лікарняних: роз’яснення ПФУ Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Чому можуть відхилити заяву на виплати лікарняних: роз’яснення ПФУ

Фінансування для оплати лікарняних роботодавцям здійснюється через Пенсійний фонд України. Це відбувається на підставі поданої заяви-розрахунку. Йдеться про документ з інформацією про суми коштів, нараховані застрахованим особам. У ПФУ пояснили, чому таку заяву можуть відхилити.

Про це розповіли на офіційному порталі Пенсійного фонду України.

Зазначається, що заяву-розрахунок, які подавали в електронному вигляді, можуть відхилити у разі наявності помилок.

Найпоширеніші помилки:

неправильно заповнено реквізити страхувальника: місцезнаходження (вказано не повністю або з помилками), номер рахунку, МФО банку тощо;

не внесено дані щодо належності застрахованої особи до пільгової категорії (наприклад, до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи);

невідповідність між набутим страховим стажем застрахованої особи (за останні 12 місяців), і тим, що зазначений в Реєстрі застрахованих осіб;

неправильно розраховано суму виплат за листком непрацездатності.

«Роботодавці, які з певних причин не можуть скористатись електронним кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, можуть скласти заяву-розрахунок в паперовій формі та подати її до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України», — зауважили в Пенсійному фонді України.

Довідка Finance.ua:

Розміри лікарняних застрахованим особам залежно від стажу:

50% середньої зарплати (доходу) — застрахованим громадянам, у яких страховий стаж становить не більше 3 років;

60% — термін страхового стажу — від 3 до 5 років;



70% — страховий стаж становить 5−8 років;



100% — термін страхового стажу перевищує 8 років.



При цьому окремі особи незалежно від стажу можуть отримати 100% зарплати за лікарняний. Це категорії осіб, які мають пільги відповідно до законодавства:

постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії;

ветерани війни;



члени родин загиблих захисників та захисниць.



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