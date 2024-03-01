Чому можуть відхилити заяву на виплати лікарняних: роз’яснення ПФУ — Finance.ua
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Чому можуть відхилити заяву на виплати лікарняних: роз’яснення ПФУ

Особисті фінанси
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Чому можуть відхилити заяву на виплати лікарняних: роз’яснення ПФУ
Чому можуть відхилити заяву на виплати лікарняних: роз’яснення ПФУ
Фінансування для оплати лікарняних роботодавцям здійснюється через Пенсійний фонд України. Це відбувається на підставі поданої заяви-розрахунку. Йдеться про документ з інформацією про суми коштів, нараховані застрахованим особам. У ПФУ пояснили, чому таку заяву можуть відхилити.
Про це розповіли на офіційному порталі Пенсійного фонду України.
Зазначається, що заяву-розрахунок, які подавали в електронному вигляді, можуть відхилити у разі наявності помилок.

Найпоширеніші помилки:

  • неправильно заповнено реквізити страхувальника: місцезнаходження (вказано не повністю або з помилками), номер рахунку, МФО банку тощо;
  • не внесено дані щодо належності застрахованої особи до пільгової категорії (наприклад, до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи);
  • невідповідність між набутим страховим стажем застрахованої особи (за останні 12 місяців), і тим, що зазначений в Реєстрі застрахованих осіб;
  • неправильно розраховано суму виплат за листком непрацездатності.

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«Роботодавці, які з певних причин не можуть скористатись електронним кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, можуть скласти заяву-розрахунок в паперовій формі та подати її до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України», — зауважили в Пенсійному фонді України.

Довідка Finance.ua:

Розміри лікарняних застрахованим особам залежно від стажу:
  • 50% середньої зарплати (доходу) — застрахованим громадянам, у яких страховий стаж становить не більше 3 років;
  • 60% — термін страхового стажу — від 3 до 5 років;
  • 70% — страховий стаж становить 5−8 років;
  • 100% — термін страхового стажу перевищує 8 років.
При цьому окремі особи незалежно від стажу можуть отримати 100% зарплати за лікарняний. Це категорії осіб, які мають пільги відповідно до законодавства:
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії;
  • ветерани війни;
  • члени родин загиблих захисників та захисниць.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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