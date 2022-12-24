Чому мобільний зв'язок поступово зникає після вимкнення світла: роз’яснення регулятора — Finance.ua
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Чому мобільний зв'язок поступово зникає після вимкнення світла: роз’яснення регулятора

Особисті фінанси
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Чому мобільний зв'язок поступово зникає після вимкнення світла: роз’яснення регулятора
Національна комісія з державного регулювання у сферах електронних комунікацій надала роз’яснення, чому після вимкнення електроенергії зв’язок поступово зникає.
Як пояснює НКЕК, обладнання, з якого складається базова станція мобільного зв’язку не працює без електрики. Коли електрика вимикається, сигнал слабшає, а потім узагалі зникає. Це стосується як Інтернету, так і зв’язку.
Базові станції обладнані резервними джерелами живлення. Це акумуляторні батареї, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. Вони здатні забезпечувати автономну роботу базової станції від двох до п’яти годин за умови повної зарядки. Якщо батарея витратила заряд, їй потрібен тривалий час для підзарядки.
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Суттєве навантаження на мережу зменшує термін автономної роботи. Зокрема, для забезпечення мобільного інтернету стандарту 4G базові станції використовують більше електроенергії. Тому під час блекаутів мобільні оператори відключають частину обладнання (наприклад окремі частотні діапазони або стандарти), щоб надавати пріоритет голосовим послугам зв’язку.
У період блекауту краще користуватися послугами SMS та месенджерів, які поглинають менше ресурсів, ніж мобільний інтернет. Не зловживати передачею даних: фотографії, відео, голосові повідомлення й інший «важкий» контент за таких обставин краще не передавати, обмежтесь базовим функціоналом.
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Звичний режим роботи мобільного Інтернету відновлюється одразу після стабілізації електропостачання.
У випадку втрати зв’язку у мережі вашого оператора можна скористатися послугою національного роумінгу на мережах операторів Vodafone Ukraine, Kyivstar, lifecell та 3mob.

Що відбувається з мобільним інтернетом, коли немає світла 📱

За матеріалами:
Finance.ua
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