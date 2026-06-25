Чому капсульні готелі повертаються в моду Сьогодні 22:11 — Нерухомість

Чому капсульні готелі повертаються в моду

Капсульні готелі знову стають популярними у світі. Те, що раніше здавалося дивиною, повʼязаною з Японією, сьогодні стає дедалі більш звичним видом розміщення в Лондоні, Парижі, Брюсселі та інших європейських мегаполісах.

Про це пише nlc

Історія капсульних готелів почалася в Японії. Перше таке місце відкрили в 1979 році в Осаці. Його суть полягала в тому, аби на невеликому просторі, відносно дешево та швидко можна було переночувати.

«Спочатку ці готелі не обов’язково були призначені для туристів. Багато японських капсульних готелів пропонували практичне рішення для офісних працівників, які затримувалися на роботі, міських пасажирів, які пропускали останній поїзд, або тих, кому потрібно було лише кілька годин сну», — розповіли у матеріалі.

Модель була простою — гість не орендує цілу кімнату, а лише спальне місце. Ванна, туалет, камера схову та багато інших послуг знаходяться у спільних приміщеннях. Водночас ціна є нижчою, місце розташування часто в центральній частині міст, а система є дуже ефективною.

У Лондоні вже є готель на тисячу капсул

Одним з найяскравіших прикладів поширення капсульних готелів у Європі є Лондон. Зокрема готель Zedwell Capsule Hotel, що розташований біля Пікаділлі-Серкус, пропонує понад тисячу спальних капсул у історичній будівлі — Лондонському павільйоні.

«Капсули — це не футуристичні пластикові труби, а скоріше обшиті деревом спальні кабінки, що зачиняються. У них є матрац, постільна білизна, система фільтрації повітря, освітлення, Wi-Fi та приватна зачинена зона, але душові кабіни спільні. Готель спеціально розрахований на те, щоб гості могли переночувати в центрі Лондона, із зручним транспортним сполученням, дешевше, ніж у традиційних готельних номерах», — пояснюють у публікації.

Чому люди обирають капсулу

Відповідь полягає у ціні та місці розташування. Зокрема у центральній частині міста традиційні готельні номери часто дуже дорогі. Своєю чергою капсульний готель призначений для тих, кому не важлива велика кімната, адже люди все одно повертаються туди лише для того, щоб поспати.

«Це може бути особливо привабливим для тих, хто подорожує самостійно, під час коротких візитів до міста, після концерту чи вистави, перед раннім рейсом, у діловій поїздці або коли хтось не хоче вночі довго їхати додому в передмістя», — зауважує видання.

Таким чином капсульний готель посідає проміжне місце між хостелом та готелем. Він не надає такої свободи та комфорту, як окрема кімната, проте може запропонувати більше приватного простору, ніж класична спальня з двоярусними ліжками.

УНІАН За матеріалами:

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