Чому їдуть з України 17-річні дівчата та хлопці: омбудсмен відповіла — Finance.ua

Чому їдуть з України 17-річні дівчата та хлопці: омбудсмен відповіла Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Чому їдуть з України 17-річні дівчата та хлопці: омбудсмен відповіла

Україну залишають не лише 17-річні юнаки, батьки яких побоюються мобілізації, а й дівчата. Повних даних про це немає.

Про це освітній омбудсмен Надія Лещик сказала в інтерв’ю РБК-Україна.

«У мене немає статистики, тому не можу сказати, чи масова ця проблема. Але про це ми періодично говоримо з освітніми управлінцями на рівні областей і громад, що в 10−11 класах починає вчитися одна кількість дітей, а закінчує класи зовсім інша», — сказала вона.

За її словами, діти не відраховуються з українських шкіл, а переходять на дистанційне навчання, тому статистика може бути, але вона не відповідає реальній ситуації.

За статистикою, цього року на Національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалося 312 490 осіб. Це на 18% менше, ніж торік. «20 071 дитина складає тест за кордоном. Більшість країн, куди їде наша молодь, не вимагає тесту НМТ», — сказала Лещик.

На її думку, частіше рішення виїхати з дитиною ухвалюють саме батьки. «Я говорила з батьками, які такі рішення приймали, і вони звертали увагу на неоднозначність заяв про мобілізацію з 18-річного віку», — повідомила омбудсмен.

Але виїжджають за кордон не тільки 17-річні хлопці, а й дівчата, повідомила Лещик. «Зростає оплата за контрактне навчання в закладах вищої освіти, це теж може сприяти виїзду за кордон», — додала вона.

Більшість біженців покинули Україну ще після початку війни 2022 року. Однак відтік триває і зараз. За даними Агентства ООН у справах біженців, від початку 2025 року Україну покинули 100 тисяч осіб.

За даними Єврокомісії, кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб у січні 2025 року. Передбачається, що кількість залишиться стабільною протягом 2025 року, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

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