США продовжили переговори між росією та Україною, намагаючись відновити темп, втрачений через Гренландію, яка відсунула на другий план дискусії про майбутнє Києва.

**Ррішення президента США Дональда Трампа зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським свідчить про відновлення зусиль щодо досягнення миру.

Ситуація навколо Гренландії вселила в Україну та її союзників надію на те, що цей раунд переговорів може привести до більш значущого прогресу в припиненні війни.

«Однак мало ознак того, що росія поступилася своїми вимогами за цей період», — констатували журналісти.

«Коли американці кажуть, що їм загрожує росія в Гренландії, ми відповідаємо американцям: добре, ми розуміємо це занепокоєння, але найкращий і найефективніший спосіб — це перемогти рф в Україні, там у нас лінія фронту, наша спільна лінія фронту», — сказав литовський депутат Зигімантас Павіліоніс.

Видання зазначило, що навіть якщо США і Європа знайшли вихід із ситуації з Гренландією, збиток буде незворотним. Європейський чиновник на умовах анонімності сказав виданню, що тепер з’явилося «багато розчарування і жалю» з приводу розбіжностей навколо Гренландії, які переросли в дискусії про те, наскільки можна довіряти зусиллям США щодо України.

«Втрата віри і довіри до США дуже глибока. Тому, поки не будуть ратифіковані Конгресом гарантії безпеки для України, буде важко сприймати серйозно будь-які обіцянки або зобов’язання Трампа», — пояснив чиновник.

Видання додало, що не ясно, чи принесуть зустрічі щодо України цього тижня якісь нові пропозиції, крім тих, які вже були відкинуті Кремлем. До того ж Зеленський сказав, що у нього була «хороша зустріч» з Трампом у Давосі, але поскаржився, що багато чого зайшло в глухий кут.

Спецпредставник США Стів Віткофф у Давосі заявив, що переговори щодо України зосереджені навколо одного питання, але не уточнив якого.

Хоча західна розвідка вказує на те, що російський диктатор путін не готовий припинити війну, Віткофф все одно оптимістичний щодо можливості досягнення компромісу з главою Кремля.

