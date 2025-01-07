Чому біткоїн- та ефір-кити роблять ставку на цей пресейловий мемкоїн? Можливість зростання у 100 разів? — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Чому біткоїн- та ефір-кити роблять ставку на цей пресейловий мемкоїн? Можливість зростання у 100 разів? Сьогодні 16:50 — Криптовалюта

Чому біткоїн- та ефір-кити роблять ставку на цей пресейловий мемкоїн? Можливість зростання у 100 разів?

Провідні інвестори в біткоїн та ефір почали підтримувати нову криптовалюту, яка ще навіть не була запущена. Цей несподіваний інтерес викликає багато запитань: що ж стоїть за їхнім вибором? Чи є у цього токена щось унікальне, що обіцяє надзвичайні прибутки? У цій статті розглядаються причини їхніх інвестицій та можливий вплив на інших.

Перемога Трампа викликала хаос на крипторинку: мемкоїн $XYZ готовий забезпечити приріст у 99,900%

Перемога Дональда Трампа на виборах спричинила тектонічний зсув на криптовалютному ринку, створивши передумови для унікального бичачого ралі. Поки великі монети демонструють лише двозначний приріст, мемкоїни захоплюють увагу.

Останнє зростання PNUT на 4,500%? Вибух FRED на 6,000%? Це вже історія, захована під попелом короткочасного хайпу. На криптополі бою немає місця для слабких — з’явився новий титан, готовий побити рекорди прибутковості та досягти вражаючого зростання у 99,900%.

Познайомтесь із $XYZ — першим спортивним мемкоїном для справжніх криптоентузіастів, які прагнуть до 1000-кратного зростання. Це токен для тих, хто живе духом змагань.

Перемога Трампа підігріла ринок, і конкуренція стає ще жорсткішою. Лише найсильніші токени виживуть на цій безжальній арені. $XYZ стає яскравою зіркою криптоери, поєднуючи спорт і криптокультуру, готуючись «летіти на Місяць» разом із місією Ілона Маска.

$XYZ уже показує результати, навіть до виходу на ринок

Пресейл $XYZ триває, пропонуючи доступ до токена за спеціальною ціною.

Стартова ціна: $0.0001

$0.0001 Поточна ціна: $0.1 333

$0.1 333 Наступний етап: $0.002 (+66% приросту)

$0.002 (+66% приросту) Ціль: $0.1

З моменту запуску до генерації токенів $XYZ націлений на приголомшливий приріст у 99,900%!

Біткоїн (BTC)

Bitcoin (BTC) демонструє сильні результати. За останній тиждень ціна зросла на 6.07%. За шість місяців приріст склав вражаючі 70.69%. Технічні індикатори підтримують бичачі настрої: RSI на рівні 63.10 і позитивний MACD.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) також активний: за тиждень ціна зросла на 8.70%. RSI на рівні 51.08 вказує на нейтральну тенденцію, але 10-денна ковзна середня вище за 100-денну, що свідчить про можливий позитивний рух.

Висновок

Хоча Bitcoin та Ethereum залишаються цінними активами, XYZVerse виділяється як інноваційний спортивний мемкоїн, який пропонує раннім інвесторам величезний потенціал зростання та живу, орієнтовану на спільноту екосистему.

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