Кількість процедур банкрутства в Україні зростає четвертий рік поспіль. За даними Міністерства юстиції, станом на початок 2026 року у процедурах неплатоспроможності перебувало 5486 юридичних та фізичних осіб. Сервіс Опендатабот із посиланням на дані Верховного Суду повідомляє, що у 2025 році було відкрито 780 нових судових процедур банкрутства компаній — це близько 10% від загальної кількості підприємств, що припинили діяльність протягом року.
Юристи компанії «Звільнимо» наголошують: банкрутство — це не ознака «краху бізнесу», а передбачений законом механізм врегулювання заборгованості. Для компанії, яка має ознаки неплатоспроможності, це не лише право, а й обов’язок. Вчасне ініціювання процедури дозволяє списати борги у правовому полі та мінімізувати ризики для власників і керівників.
Компанія «Звільнимо», яка спеціалізується на банкрутстві юридичних осіб, а також громадян, за 7 років роботи супроводила процедури, у межах яких було списано понад 1 млрд грн боргів бізнесу. У компанії зазначають, що масштаб цієї цифри відображає системний попит підприємців на законні інструменти фінансового перезавантаження та ліквідації компаній без негативних наслідків для власників і директорів за умови дотримання процедури.
Компанія пропонує комплексний супровід — від аналізу фінансового стану підприємства до представництва інтересів у суді.
«Банкрутство — це не ознака „краху бізнесу“, а нормальний, передбачений законом механізм врегулювання заборгованості. Для компанії, яка має ознаки неплатоспроможності, ініціювання цієї процедури є не лише правом, а й прямим обов’язком. Вчасне звернення до цього інструменту дозволяє списати борги виключно у правовому полі, гарантуючи законне фінансове перезавантаження або ліквідацію компанії без жодних негативних наслідків для власників і директорів. Щоб процес пройшов успішно та безпечно, до нього слід правильно підготуватися, обов’язково почавши з комплексного аналізу фінансового стану підприємства», — каже керівник ЮК «Звільнимо» Олег Болотський.
Варто зазначити, що найбільш вразливою організаційно-правовою формою залишаються товариства з обмеженою відповідальністю — на них припадає 84% усіх справ про неплатоспроможність. За галузевим розподілом найбільше процедур зафіксовано в оптовій торгівлі — 266 компаній. Друге місце посідає сільське господарство — 71 підприємство. Також до переліку секторів із підвищеною кількістю дефолтів увійшли операції з нерухомістю (53 компанії), будівництво (48) та роздрібна торгівля (38). Такі дані оприлюднювалися у профільних медіа з посиланням на аналітику Опендатабот.
Географічно найбільше процедур відкрито у Києві — 140 справ, що становить близько 18% від загальної кількості. Високі показники також демонструють Запорізька область — 138 випадків, а також Київська, Дніпропетровська та Одеська області, які традиційно залишаються центрами ділової активності.
Паралельно зростає і кількість банкрутств фізичних осіб. За чотири роки війни їхня кількість збільшилася більш ніж утричі — з 540 у 2021 році до 1631 на середину 2025 року. Лише за перші місяці 2024 року кількість таких справ зросла більш ніж у два рази порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Експерти пов’язують цю динаміку із завершенням дії тимчасових обмежень на стягнення боргів та відновленням активної роботи виконавчих органів.
