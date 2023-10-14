Чоловіки багатіють на штучному інтелекті більше, ніж жінки — дослідження Сьогодні 06:03 — Особисті фінанси

Чоловіки багатіють на штучному інтелекті більше, ніж жінки — дослідження

Нове дослідження Інституту Алана Тюрінга показало , що компанії, очолювані жінками, не встигають за глобальним ажіотажем інвестицій у сферу штучного інтелекту.

За останнє десятиліття стартапи у сфері ШІ, засновані жінками у Великій Британії, залучили в шість разів менше коштів, ніж стартапи, засновані чоловіками. Експерти попереджають, що розрив у фінансуванні може зашкодити зусиллям, спрямованим на те, щоб зробити ШІ менш схильним до упередженості та дискримінації.

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Хоча глобальні інвестиції в ШІ стрімко зростають, переважна більшість фінансування надходить у компанії, де домінують чоловіки: 77% венчурних інвестицій у Великій Британії минулого року було спрямовано в стартапи, де немає жодної жінки-засновниці. Це відбувається навіть попри те, що кількість заснованих жінками AI-компаній, які запускаються, зростає.

Дослідники виявили, що за останнє десятиліття венчурні фірми інвестували $42,5 млрд у британські компанії, що розробляють програмне забезпечення для штучного інтелекту. У період з 2012 по 2022 рік 80% загального капіталу, інвестованого венчурними фондами в ШІ, було залучено командами, що складаються виключно з чоловіків. На противагу цьому, команди, що складаються виключно з жінок, залучили лише 0,3%.

Зараз точаться дебати про те, як запобігти поширенню упереджених моделей і продуктів, а Каліфорнія близька до ухвалення закону, який вимагатиме від венчурних компаній розкривати расу і стать засновників стартапів, які вони фінансують.

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