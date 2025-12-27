0 800 307 555
Чоловіків віком від 25 років серед студентів стало вдвічі менше
Чоловіків віком від 25 років серед студентів стало вдвічі менше
Кількість студентів-чоловіків віком від 25 років, які вступили у заклади освіти у 2025 році, зменшилася більш ніж удвічі.
Про це розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко.
У нас більш ніж в два рази зменшилася кількість чоловіків 25 + на різних рівнях освіти, тобто це вже не спосіб ухилення від мобілізації. Унормований запобіжниками, бар’єрами вступ на бакалаврат, магістратуру, аспірантуру, і сьогодні можемо сказати, що ми повертаємось до збалансованих показників (як були) до повномасштабного вторгнення
— сказав Трофименко.

За його словами, досягти цього вдалося завдяки перевіркам закладів освіти, які здійснюються на основі даних з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Ми бачимо кількісні показники в ЄДЕБО, скільки навчається чоловіків віком від 25 років у тому чи іншому закладі. І коли показник перевищує здоровий глузд, то Державна служба якості освіти перевіряє такі заклади, і за підсумками такої перевірки відбувається відрахування і робота правоохоронних органів. Перевіряється факт навчання — є факти, коли такі студенти не вчаться
— сказав Трофименко.

Він зауважив, що найбільше таких випадків фіксувалося на рівні фахової передвищої освіти.
  • За даними МОН, у заклади фахової передвищої освіти у 2024 році вступив 55 581 чоловік від 25 років (у 2023 році — 5953, у 2022-му — 576), у 2025-му — 24 819.
  • На бакалаврат у 2024 році вступило 16 655 чоловіків віком 25+ (у 2023 році — 19 733, у 2022-му — 8 089), у 2025-му — 12 190.
  • На магістратуру у 2024 році вступило 26 164 чоловіки віком 25+ (у 2023-му — 837, у 2022-му — 313), у 2025 році — 9084.
  • В аспірантуру у 2024 році вступило 7017 чоловіків від 25 років (у 2023-му — 16 368, у 2022-му — 8321), у 2025-му — 2244.
Заступник міністра зазначив, що напрацьовується законопроєкт щодо врегулювання послідовності навчання, у тому числі в закладах профосвіти та фахової передвищої освіти.
Тобто, якщо особа до 25 років вступає, то освіта послідовна і людина має право на відтермінування. Якщо вступає після 25 років або це друга, третя освіта, то права на відстрочку (від мобілізації. — Ред.) не має
- сказав Трофименко.

