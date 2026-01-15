0 800 307 555
Чоловік з іграшковим пістолетом намагався пограбувати обмінники (фото)

Кримінал
39
Зловмисник погрожував касирам пістолетом та вимагав гроші. Правоохоронці розшукали його та затримали менш ніж за дві години та вилучили пістолет, який виявився іграшковим.
За вчинене нападнику загрожує до 15-ти років ув’язнення.Касир одного з обмінників на проспекті Миколи Бажана подзвонила на спецлінію 102 після того, як невідомий чоловік зайшов до приміщення пункту обміну валют та, погрожуючи пістолетом, вимагав у неї гроші з каси, однак, не отримавши їх, втік з місця події.
Невдовзі з аналогічними вимогами підозрюваний зайшов до іншого пункту обміну валют, розташованого на тій самій вулиці. Касир встигла сховатися, тож зловмисник залишився ні з чим.
У результаті злагодженої взаємодії працівників територіальних підрозділів, зокрема дільничних офіцерів і оперативників Дніпровського та Дарницького управлінь поліції, підозрюваного розшукали та затримали менш ніж за дві години після вчинення нападів. Ним виявився 29-річний мешканець столиці. Правоохоронці вилучили у нього пістолет, який виявився іграшковим.
Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи.
Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
