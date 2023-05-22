Чоловік намагався сховати 12 Bitcoin під час розлучення: як знайшли криптовалюту — Finance.ua

Чоловік намагався сховати 12 Bitcoin під час розлучення: як знайшли криптовалюту Сьогодні 18:12 — Криптовалюта

Чоловік намагався сховати 12 Bitcoin під час розлучення: як знайшли криптовалюту

Жителька Нью-Йорка оголосила полювання за активами свого чоловіка, які той хотів приховати за допомогою Bitcoin. Однак під час шлюборозлучного процесу йому довелося віддати дружині частину криптовалюти.

Домогосподарка Саріта (ім'я було змінено журналістами) стверджує, що її чоловік заробляв $3 млн на рік, але коли вона вирішила подати на розлучення, нажитого майна виявилося набагато менше. Тоді вона звернулася за допомогою до слідчих, повідомляє CNBC

За півроку роботи фахівці, які називають себе криптохантерами (буквально — «мисливці за криптоактивами»), змогли виявити 12 Bitcoin на раніше невідомому криптогаманці, який належав чоловікові Сарити. Виявилося, що за 10 років шлюбу чоловік не повідомив дружину про ці інвестиції.

«Я знаю про Bitcoin тощо, але знаю про це мало. Я навіть не подумала про це, тому що ми не обговорювали ані це, ані спільні інвестиції ( криптовалюта . — Ред.). Це безперечно був шок», — каже жінка.

Згідно з опитуваннями, п’ята частина жителів США вкладала гроші, торгувала чи використовувала криптовалюту. Найбільша група цих людей складається із чоловіків 18−49 років.

Опитані журналістами адвокати у шлюборозлучних справах сходяться на думці, що закон не встигає за фінансовими інноваціями. Тим більше коли це стосується віртуальних активів, оскільки вони знаходяться за межами досяжності централізованих регуляторів.

Саме тому серед адвокатів набуває популярності напрям криптохантерства. Ці фахівці вистежують криптовалюту, яку намагалися сховати під час розлучення.

«Якщо один партнер розбирається в технологіях дуже добре, а інший ні, приховати такі активи можна доволі легко», — каже адвокат із розлучень Келлі Берріс. Їй доводиться стикатися з криптовалютою в 40−50% справ.

Щоб оптимальним способом отримати необхідні дані про криптоактиви свого клієнта під час розлучення, адвокати просять суд надіслати криптобіржі офіційний запит. Але варто враховувати, що таку інформацію може надати лише централізований майданчик.

В іншому випадку розслідування включатиме криміналістичний аналіз комп’ютера або телефону другого члена подружжя. Тільки так можна буде визначення адреси криптогаманця, щоб потім проаналізувати блокчейн.

Обозреватель За матеріалами:

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