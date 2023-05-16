Кількість людей, які володіють хоча б одним Bitcoin, встановила черговий рекорд — Finance.ua

Кількість людей, які володіють хоча б одним Bitcoin, встановила черговий рекорд Сьогодні 17:20 — Криптовалюта

Кількість людей, які володіють хоча б одним Bitcoin, встановила черговий рекорд

Число адрес криптогаманців, що містять один Bitcoin або більше, перевищило один мільйон. За даними Glassnode, таких показників було досягнуто у суботу, 13 травня.

Криптоексперти підкреслюють — протягом минулого року ціна флагманської криптовалюти впала більш ніж на 65%, тож люди масово скуповували Bitcoin.

Найпомітніші сплески відбулися під час різкого обвалу крипторинку у червні 2022 року та з 11 листопада — дати, коли криптовалютна біржа FTX зазнала краху, а згодом оголосила про банкрутство.

Співзасновник Glassnode Рафаель Шульце-Крафт зазначив, що курс флагманської криптовалюти може знизитися до рівня $25 800, однак у середньостроковій перспективі ВТС може досягнути позначки у $35 000. Експерт висловився про перспективу курсу Bitcoin після численних крахів великих банків у США, а також після того, як ФРС оголосила про намір призупинити підвищення відсоткових ставок у найближчі місяці.

У Glassnode наголосили: хоча мільйон криптогаманців — новий рекорд галузі, слід пам’ятати, що ВТС-адресою можуть володіти відразу декілька людей. Також багато криптоінвесторів мають декілька Bitcoin-адрес. Бувають криптогаманці, що належать великим установам — криптобіржам, інвестфірмам, банкам тощо.

За даними CoinGlass, на цю мить в обігу перебувають приблизно 19 млн Bitcoin. При цьому 1,89 млн з цих BTC на суму $50,7 млрд зберігаються на великих централізованих біржах, таких як Binance і Coinbase. Крім того, щонайменше 3 мільйони BTC на суму $80,4 млрд «загублені назавжди».

noworries За матеріалами:

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