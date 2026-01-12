Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 17:35 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Офіційний курс Національного банку за першу декаду січня демонстрував помірне, але послідовне ослаблення гривні. Найнижчий курс було зафіксовано 2 січня — 42,1701 грн/$, найвищий — 12 січня — 43,0757 грн/$. Абсолютна різниця між мінімумом і максимумом становить 90 копійок, що в дорівнює приблизно +2,15% від мінімального значення. Коливання в межах такого відсоткового діапазону свідчить, що гривня зазнала помітного тиску, навіть за відсутності різких стрибків у курсі.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Ринок у короткостроковій рівновазі», — заявила Золотько.

Офіційний курс Національного банку був таким:

01 січня — 42,3532 грн/$;

02 січня — 42,1701 грн/$;

05 січня — 42,2942 грн/$;

06 січня — 42,4208 грн/$;

07 січня — 42,5634 грн/$;

08 січня — 42,7155 грн/$;

09 січня — 42,9904 грн/$;

12 січня — 43,0757 грн/$.

Готівковий курс

У період з 1 по 9 січня готівковий валютний ринок демонстрував чітку тенденцію зростання курсу як купівлі, так і продажу долара, з прискоренням руху з середини першого повного робочого тижня року. Процентне зростання склало близько 2%:

першого та другого січня купівля/продаж трималися на рівні 41,85/42,55 грн/$, з початку нового тижня почали зростати та складали: 5 січня — 42,07/42,62 грн/$;

6 січня — 42,22/42,78 грн/$;

починаючи з середи, 7 січня, курс купівлі перевищив позначку 43 грн за долар (середні ціни купівлі-продажу складали 42,45/43,07 грн/$;

у четвер — 42,67/43,33 грн/$;

в п’ятницю — 42,75/43,41 грн/$;

в понеділок ще трохи підвищилися — 42,86/43,50 грн/$.

Курс на міжбанку

Міжбанк від початку року показав помірне послаблення гривні з окремими епізодами високої внутрішньоденної волатильності. Рік відкрився на рівні 42,21 грн/$, а 2 січня завершився на 42,25 грн/$.

Понеділок, 5 січня, на міжбанку показав подешевшання гривні на 13 копійок — з 42,31 грн/$ до з 42,44 грн/$, вівторок котирування стартували з 42,48 грн/$, і це був мінімум дня. Закрився день на 42,55 грн/$, минаючи максимум 42,62 грн/$. Середа, 7 січня, почалася та закінчилася на мінімумі та максимумі дня в межах 41,60−42,91 грн/$. У четвер торги розпочалися з 42,90 грн/$, протягом дня перетнули позначку 42 грн/$ і закінчилися на 43,10 грн/$. У п’ятницю, 9 січня, ринок розпочався же з 43,06 грн/$, — і закінчився на 43,15 грн/$.

За підсумками тижня 5−9 січня грудня обсяг чистих інтервенцій склав $712,1 млн. Це на 31% менше, ніж у перший робочий тиждень минулого року ($1038,65 млн 6−10 січня 2025) та на 17 менше, ніж за підсумками тижня 22−26 грудня минулого року, коли обсяг чистих інтервенцій склав $862,6 млн.

Від початку року за першу декаду січня офіційний курс тричі оновлював історичний максимум: 6 січня (42,42 грн/$), 9 січня (42,99 грн/$) і вже на початку нового тижня — 12 січня офіційний курс становив 43,08 грн/$.

Чого очікувати від валют цього тижня

Найближчого тижня вірогідна помірна стабілізація курсу з короткими внутрішньоденними коливаннями. У разі посилення тиску на пропозицію валюти можливе тимчасове підвищення. Після різкого підйому на початку місяця ринок має тенденцію вирівнюватися, але ризики залишаються високими.

За умови стабільної пропозиції й мінімальної ескалації ризиків курс утримуватиметься у поточному діапазоні. На формування котирувань традиційно впливають кілька ключових чинників. Рівень міжнародних резервів і рішення регулятора визначають базову «подушку» для курсу — НБУ повідомляв про суттєве зростання резервів наприкінці 2025 року, що пом’якшує тиск, тоді як сама ставка і операції регулятора (інтервенції, а також операції з ліквідністю) коригують короткострокові спреди і волатильність.

Також на зміни на ринку впливають макроекономічні новини, податкові й бюджетні платежі, рух експортних валютних доходів і готівковий попит у касах. Зовнішні фактори, такі як позиція долара на глобальних ринках та регіональні рішення центральних банків можуть підсилювати або послаблювати ці коливання.

