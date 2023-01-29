Чого не варто робити зі смартфоном після покупки — Finance.ua

Чого не варто робити зі смартфоном після покупки Сьогодні 01:54 — Особисті фінанси

Ви придбали новий смартфон. Зрозуміло, що перше враження та емоції швидко минають. Як продовжити задоволення від використання нового гаджета і не затьмарити його ще в день покупки.

Сьогодні розповімо про те, що не потрібно робити і про що варто пам’ятати, щоб смартфон працював довго і без проблем.

Заряджання

«Повністю розрядіть пристрій і потім зарядіть його до 100%». Це порада, яку дають недоексперти, що продають смартфони. Колись дійсно після першого ввімкнення потрібно було розрядити телефон, а потім зарядити його повністю і повторити таку процедуру 2-3 рази. Це стосується старих «орехоколів» та «ліхтариків». Там були інші акумулятори.

На сучасних пристроях стоять літій-іонні батареї. Ми вже розповідали про те, як правильно їх заряджати, щоб продовжити термін служби. Що ж до подібних порад, то вони марні. Суть у тому, що такі батареї не мають «ефекту пам’яті». Ви увімкнули пристрій і бачите, що рівень заряду низький? Заряджайте. Не хочете? Чекайте, поки пристрій про це попросить.

Тож рекомендації щодо «правильної зарядки» нового смартфона від продавця можете пропустити.

Захист

Завдання кожного продавця — збільшити чек наскільки це можливо. Покупцеві нового смартфона наполегливо пропонують додатковий захист екрану. Взагалі думка хороша, ось тільки подібні аксесуари в салонах коштують недешево. Тож якщо хочете поставити броню — подбайте про це заздалегідь.

Звичайно, можна обійтись і без нього, але варто пам’ятати, що заводський захист швидко перестає працювати. На екранах нових смартфонів є так зване олеофобне покриття. Воно певною мірою захищає пристрій, а точніше створює йому презентабельний вигляд. Ось тільки ніяк не захищає від пошкоджень, подряпин тощо. Більше того, воно швидко стирається, після чого екран починає дряпатися, його постійно доводиться протирати, а палець гірше ковзає по ньому.

Грамотне використання

Отже, ви починаєте використовувати смартфон. Що вам потрібно? Звичайно ж, додатки та сервіси. Ви активно їх завантажуєте, проходьте авторизацію, проте радість може швидко затьмаритись. З кожною наступною програмою продуктивність пристрою буде знижуватися. Чому? Все просто. У кожному пристрої є багато системних служб, які активізуються при запуску за промовчанням. Ви про них забуваєте, а вони витрачають корисні ресурси вашого смартфона.

Тож почніть роботу з оптимізації. Вимкніть або видаліть непотрібні сервіси, настройте сповіщення, сховище тощо. Тільки потім переходьте до скачування програм, ігор та всього, що вам потрібно. Так смартфон працюватиме швидше.

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iTechua За матеріалами:

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