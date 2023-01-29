Чого не варто робити зі смартфоном після покупки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чого не варто робити зі смартфоном після покупки

Особисті фінанси
54
Ви придбали новий смартфон. Зрозуміло, що перше враження та емоції швидко минають. Як продовжити задоволення від використання нового гаджета і не затьмарити його ще в день покупки.
Сьогодні розповімо про те, що не потрібно робити і про що варто пам’ятати, щоб смартфон працював довго і без проблем.
Заряджання
«Повністю розрядіть пристрій і потім зарядіть його до 100%». Це порада, яку дають недоексперти, що продають смартфони. Колись дійсно після першого ввімкнення потрібно було розрядити телефон, а потім зарядити його повністю і повторити таку процедуру 2-3 рази. Це стосується старих «орехоколів» та «ліхтариків». Там були інші акумулятори.
На сучасних пристроях стоять літій-іонні батареї. Ми вже розповідали про те, як правильно їх заряджати, щоб продовжити термін служби. Що ж до подібних порад, то вони марні. Суть у тому, що такі батареї не мають «ефекту пам’яті». Ви увімкнули пристрій і бачите, що рівень заряду низький? Заряджайте. Не хочете? Чекайте, поки пристрій про це попросить.
Тож рекомендації щодо «правильної зарядки» нового смартфона від продавця можете пропустити.
Захист
Завдання кожного продавця — збільшити чек наскільки це можливо. Покупцеві нового смартфона наполегливо пропонують додатковий захист екрану. Взагалі думка хороша, ось тільки подібні аксесуари в салонах коштують недешево. Тож якщо хочете поставити броню — подбайте про це заздалегідь.
Звичайно, можна обійтись і без нього, але варто пам’ятати, що заводський захист швидко перестає працювати. На екранах нових смартфонів є так зване олеофобне покриття. Воно певною мірою захищає пристрій, а точніше створює йому презентабельний вигляд. Ось тільки ніяк не захищає від пошкоджень, подряпин тощо. Більше того, воно швидко стирається, після чого екран починає дряпатися, його постійно доводиться протирати, а палець гірше ковзає по ньому.
Місце для вашої реклами
Грамотне використання
Отже, ви починаєте використовувати смартфон. Що вам потрібно? Звичайно ж, додатки та сервіси. Ви активно їх завантажуєте, проходьте авторизацію, проте радість може швидко затьмаритись. З кожною наступною програмою продуктивність пристрою буде знижуватися. Чому? Все просто. У кожному пристрої є багато системних служб, які активізуються при запуску за промовчанням. Ви про них забуваєте, а вони витрачають корисні ресурси вашого смартфона.
Тож почніть роботу з оптимізації. Вимкніть або видаліть непотрібні сервіси, настройте сповіщення, сховище тощо. Тільки потім переходьте до скачування програм, ігор та всього, що вам потрібно. Так смартфон працюватиме швидше.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Кредит онлайн на картку💰

За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.