«Членство в ЄС не набувається за ніч»: президент Євроради оцінив прогрес України — Finance.ua

«Членство в ЄС не набувається за ніч»: президент Євроради оцінив прогрес України Вчора 11:32

«Членство в ЄС не набувається за ніч»: президент Євроради оцінив прогрес України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель привітав Україну із просуванням важливих антикорупційних реформ та роботу, що виконується задля членства держави в ЄС. Він запевнив, що не пошкодує зусиль для підтримки законних прагнень України і Молдови долучитися до блоку.

«Як ви знаєте, членство в ЄС не набувається раптово за ніч. Розширення є і буде процесом, заснованим на заслугах», — наголосив Мішель під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Молдови Майєю Санду, що відбулася в Києві.

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За словами Мішеля, процес приєднання до Євросоюзу є вимогливим та інколи може викликати розчарування, але необхідна робота має продовжуватися — особливо у галузі верховенства права.

«Навіть у день символічної річниці (з часу початку Революції гідності. — Ред.) ви продовжуєте просувати важливі антикорупційні реформи. Проголосували у Верховній Раді за три дуже важливі закони. Я хочу привітати вас, бо це демонструє ваш рішучий настрій робити необхідне», — сказав Мішель.

Він наголосив, що підтримувати Україну — це моральне зобов’язання і стратегічна відповідальність. Водночас розширення для ЄС — це, за його словами, стратегічна інвестиція у мир, процвітання і демократичні цінності.

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«Я маю намір зробити усе, аби переконати 27 колег, що ми потребуємо позитивного рішення у грудні», — зауважив Мішель.

Він пояснив, що позитивне рішення означає три виміри.

«По-перше, це повідомлення для громадян Європейського Союзу, що ми дбаємо про наше спільне майбутнє з точки зору безпеки, процвітання і стабільності», — сказав Мішель.

Чиновник додав, що Євросоюз буде більш захищеним і безпечним, і заможним разом з країнами, які поділяють ті ж принципи, цінності та бачення.

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«По-друге, це повідомлення для народу України і народу Молдови, що ми є надійними, серйозними і лояльними, що ми добре розуміємо, що стоїть на кону», — відзначив Мішель.

Він додав, що це слугує певним аргументом, аби переконати лідерів 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок переговорів.

«По-третє, це повідомлення для кремля і усіх у світі, хто хоче підірвати порядок, заснований на правилах, кому не подобається людська гідність і демократичні принципи», — відзначив Мішель.

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УНІАН За матеріалами:

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