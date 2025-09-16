Членство України в ЄС: позитивний та негативний сценарій — Фурса Сьогодні 13:00

Заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса у коментарі для Finance.ua зазначає, що він бачить чітко два сценарії повоєнного розвитку України.

«Оптимістичний — коли наша держава дуже скоро стане повноправним членом Європейського союзу з великими подальшими інвестиційними та економічними перспективами сталого розвитку. Та песимістичний — коли такого не станеться і наша економіка стане депресивною впродовж багатьох років, а звичайні українці житимуть у великій фінансовій скруті.

«Інших сценаріїв я для себе і для нас всіх не бачу. Що б там хто не казав про проблеми європейських країн, але при членстві у ЄС ми отримаємо величезні фінансові вкладення у вигляді інвестицій, дешевого кредитування, швидкого розвитку спільних проєктів», — наголошує він.

Оптимістичний

Яскравим прикладом великої вигоди від вступу до ЄС вважають Польщу, яка стала членом цієї організації ще 1 травня 2004 року. Цікавим є те, що практично одразу після цієї події (буквально впродовж декількох місяців. — Ред.) ця держава стала також і континентальним лідером економічного зростання.

Впродовж десяти наступних років ВВП країни збільшився вдесятеро — від 218 до 521 млрд доларів, а 2021 року він склав 674 млрд доларів.

Ця країна дуже скоро після її обрання до ЄС зазнала нечуваного інвестиційного та споживчого буму, завдяки доступу на нові європейські ринки було вдвічі збільшено експорт.

Польща стала також одним з ключових європейських виробників та експортерів у автомобільній галузі, електронній промисловості, побутовій техніці, меблевому виробництві тощо. Все це дало значний поштовх для створення нових робочих місць і значного збільшення заробітних плат.

Впродовж 20 років (2002−24 рр.) на розвиток польської економіки ЄС скерував 175 млрд євро.

Утім, ЄС досить нерівномірно вкладає кошти у різні країни. Про цей негативний досвід нам каже приклад Греції. Так, за період з 2008 до 2015 року Європейська Спільнота скерувала до цієї країни 300 млрд доларів.

Таким чином, можна зробити висновок: навіть ставши членом ЄС, в України є ризик того, що обсяги інвестицій можуть бути не такими значними на які вона розраховуватиме, і які будуть необхідними для повоєнного відновлення. Хоча саме для нашої країни, яка, впевнені, переживе страшну війну, спільнота може зробити й виняток.

Проте рф може будь-коли у найстисліші терміни знову розпочати агресію проти України. А гроші, як відомо, люблять тишу, тому керівництво ЄС саме за цієї причини може всіляко зволікати зі значним скеровуванням грошей. Робити незначні вкладення, ставити різні спільні проєкти у промисловості та на ринку послуг на паузу тощо. До речі, аналогічно можуть робити і США, розглядаючи конкретний вищезгаданий приклад Інвестиційного фонду відбудови.

Негативний

Якщо Україна не стане членом ЄС, тобто, за негативним сценарієм експерта Сергія Фурси, фінансова допомога та інвестиції не будуть мізерними, проте ці обсяги не йтимуть у ніяке порівняння з можливостями за повноправного членства у цій інституції.

«У цьому випадку кошти на відновлення та подальшу розбудову економіки, які звісно впливатимуть на звичайних українців, надаватимуть світові фінансові кредитори, такі як ЄБРР та Світовий банк. Країна також залучатиме приватних інвесторів, з різних держав, адже Україна потребуватиме значних коштів. Проте тут особливо зазначу, що йдеться не про відновлення міст та підприємств окупованої території, а саме про неокуповану Україну. А вона, звісно, що постраждала в десятків разів менше, ніж той же окупований Донбас чи Південь», — каже Фурса.

З таким твердженням можна цілком погодитися. Для прикладу, приміром, станом на 1 липня 2025 року Україна отримала транш близько 500 млн доларів від МВФ в межах програми Extended Fund Facility, який надійшов у рамках чотирирічної програми фінансування цією організацією. До 2027 року за цим документом Україна повинна отримати загалом 15,5 млрд доларів.

Зараз, коли наша країна ще не є членом ЄС (лише кандидат), отримує значну підтримку через програму Ukraine Facility на 2024−2027 роки, яка передбачає 50 млрд євро. Тобто європейські фінструктури і тепер надають фінансування значно більше, ніж МВФ.

Після вступу до спільноти цю підтримку буде інтегровано в загальну систему фінансування ЄС і такі суми можуть зрости в рази. Наприклад, до 150 млрд доларів упродовж тих же чотирьох років.

Якщо Україну не візьмуть до ЄС, то їй буде вкрай важко знайти значні та необхідні суми. Навіть через МВФ. Вже не кажучи про приватних партнерів.

Висновки

Позитивний сценарій — акцент на ключові галузі з якісним страхуванням військових ризиків.

Негативний — слабкий розвиток зі ставкою на донорів.

