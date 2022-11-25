Chevrolet продемонструвала свій перший електричний седан (фото) — Finance.ua
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Chevrolet продемонструвала свій перший електричний седан (фото)

Фондовий ринок
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Компанія Chevrolet показала у Китаї концептуальну чотиридверку FNR-XE — це перший повністю електричний седан, розроблений компанією. Дебют відбувся в рамках спеціального заходу, присвяченого стратегії розвитку електричного спрямування концерну GM на місцевому ринку. Серійні перспективи седана поки що неясні, але, як пише GM Authority, конвеєрну модель за мотивами FNR-XE компанія може показати в Китаї вже наступного року.
Chevrolet FNR-XE повинен демонструвати новий виток еволюції фірмової стилістики стосовно чотиридверного кузова та електричної архітектури. Седан відрізняється різкою пластикою боковин та капота, а також розвиненими бамперами та дуже тонкою оптикою. Фірмова емблема Chevrolet виконана напівпрозорою — можливо, вона теж підсвічується.
Chevrolet продемонструвала свій перший електричний седан (фото)
Ще одна незвичайна стилістична риса — силует седана. Завдяки дуже короткому багажнику та сильно нахиленим заднім стійкам він більше нагадує фастбек.
Жодних технічних характеристик поки що не названо. Відомо лише, що FNR-XE базується на платформі Ultium з новими акумуляторами та силовою установкою, у розробці яких брали участь китайські партнери GM. Крім того, китайські фахівці зробили внесок і у створення дизайну кузова: у роботі вони враховували специфічні уподобання місцевих покупців.
За матеріалами:
mmr.ua
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