Chevrolet продемонструвала свій перший електричний седан (фото) — Finance.ua

Chevrolet продемонструвала свій перший електричний седан (фото) Сьогодні 02:39 — Фондовий ринок

Компанія Chevrolet показала у Китаї концептуальну чотиридверку FNR-XE — це перший повністю електричний седан, розроблений компанією. Дебют відбувся в рамках спеціального заходу, присвяченого стратегії розвитку електричного спрямування концерну GM на місцевому ринку. Серійні перспективи седана поки що неясні, але, як пише GM Authority, конвеєрну модель за мотивами FNR-XE компанія може показати в Китаї вже наступного року.

Chevrolet FNR-XE повинен демонструвати новий виток еволюції фірмової стилістики стосовно чотиридверного кузова та електричної архітектури. Седан відрізняється різкою пластикою боковин та капота, а також розвиненими бамперами та дуже тонкою оптикою. Фірмова емблема Chevrolet виконана напівпрозорою — можливо, вона теж підсвічується.

Ще одна незвичайна стилістична риса — силует седана. Завдяки дуже короткому багажнику та сильно нахиленим заднім стійкам він більше нагадує фастбек.

Жодних технічних характеристик поки що не названо. Відомо лише, що FNR-XE базується на платформі Ultium з новими акумуляторами та силовою установкою, у розробці яких брали участь китайські партнери GM. Крім того, китайські фахівці зробили внесок і у створення дизайну кузова: у роботі вони враховували специфічні уподобання місцевих покупців.

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