Chevrolet представив новий Aveo — Finance.ua

Chevrolet представив новий Aveo 13.12.2022, 01:32 — Технології&Авто

Новий Chevrolet Aveo дебютує в Мексиці у першій половині 2023 року.Багато хто пам’ятає Chevrolet Aveo як бюджетну модель бренду в 2000-х роках. Тим не менш автомобіль під цим брендом досі продається в Мексиці, і тепер там з’явилася нова версія 2024 модельного року. Продажі стартують у першій половині 2023 року, пише newsyou

У Мексиці Aveo наразі доступний як чотиридверний седан, але нове покоління буде продаватись лише як п’ятидверний хетчбек.

Порівняно з існуючою версією, автомобіль наступного покоління має більш незграбний стиль, що надає йому більш сучасного вигляду. Фари стали тоншими та блоковішими. Ззаду лінія пояса загинається вгору, що робить хвіст більш гострим. Задня частина має імітацію дифузора.

Chevy поки що не публікує фотографії салону нового Aveo і не обговорює деталі доступних рівнів комплектації. У компанії стверджують, що автомобіль оснащено шістьма подушками безпеки та має попередження про пристебнення ременів безпеки для передніх і задніх пасажирів.

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