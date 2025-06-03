Чеський міністр подав у відставку через подарунок у вигляді біткоїнів на $45 млн — Finance.ua

Чеський міністр подав у відставку через подарунок у вигляді біткоїнів на $45 млн Сьогодні 03:11 — Криптовалюта

Чеський міністр подав у відставку через подарунок у вигляді біткоїнів на $45 млн

Міністр юстиції Чехії Павел Блажек заявив про свою відставку 30 травня 2025 року. Причиною цього став скандал у пресі, який розгорівся після продажу відомством біткоїнів від засудженого злочинця на суму в 1 млрд крон (близько $45 млн).

У чому суть справи?

Наприкінці травня Міністерство юстиції Чехії опублікувало звіт про продаж криптоактивів у рамках аукціону. Загалом було реалізовано близько 500 BTC на суму в 956,8 млн крон.

Передбачалося, що кошти спрямують на різні цільові програми, включно з боротьбою з наркотиками у в’язницях. Водночас місцеве новинне видання Denik N опублікувало статтю , в якій стверджувало, що криптоактиви відомство отримало як подарунок від Томаша Їржиковскі.

Він є засновником маркетплейса в даркнеті під назвою Sheep Marketplace. Його засудили 2017 року, і через п’ять років Їржиковскі вийшов на свободу.

На етапі розслідування й арешту поліція вилучила гаманець Їржиковскі, на якому зберігалося 1561 BTC . На початку 2025 року він домігся його повернення.

У березні адвокат Їржиковскі звернувся до Блажека з пропозицією прийняти як подарунок відомству 468 BTC, які й було продано під час аукціону наприкінці травня.

Рішення міністра піти у відставку

Як зазначили в Le Monde , політик знав про походження пожертви, але не надав цьому значення. За його словами, він думав, що Їржиковскі розкаявся і таким чином хотів загладити провину.

Блажек наголосив, що ні адвокат, ні колишній злочинець нічого не вимагали натомість. Водночас він ухвалив рішення піти у відставку, щоб не дискредитувати уряд.

Прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що, на його думку, Блажек діяв сумлінно. Водночас він поважає його рішення піти у відставку, і в нього вже є кандидати на посаду глави Мін’юсту.

Ситуацію загострює те, що пожертвувані Їржиковскі біткоїни можуть бути пов’язані зі ще одним майданчиком у даркнеті — Nucleus. За даними преси, правоохоронці намагаються заморозити кошти на час розслідування потенційного відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

Сам Їржиковскі стверджував раніше, що отримав біткоїни законно.

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