Чеський фонд Presto Ventures інвестував $400 тисяч в український маркетинговий стартап Getpin — Finance.ua

Чеський фонд Presto Ventures інвестував $400 тисяч в український маркетинговий стартап Getpin Сьогодні 00:26 — Фондовий ринок

Український стартап Getpin повідомив про залучення $400 тис seed-фінансування від чеського венчурного фонду Presto Ventures.

Компанія була створена IT підприємцем Володимиром Лещенком у серпні 2019 року. Getpin розробляє інструмент онлайн-маркетингу, що допомагає компаніям із фізичними точками продажів залучати клієнтів, які шукають товари чи послуги поблизу.

Роман Новачек, партнер Presto Ventures заявив: «Володимир — надзвичайно відданий засновник, який сповнений рішучості зробити Getpin успішним, незважаючи ні на що. Ми бачили, наскільки ефективно він долав труднощі, пов’язані з пандемією та війною. Стійкий розвиток продукту в таких складних умовах та його успішне поширення за межі України переконали нас підтримати масштабування Getpin».

Завдяки Getpin користувачі можуть редагувати деталі про всі бізнес-локації на цифрових картах, керувати відгуками клієнтів та повідомленнями, покращувати середній рейтинг бізнес-локацій та централізовано публікувати новини компанії та пропозиції.

Генеральний директор Getpin Володимир Лещенко розповів: «З моменту заснування Getpin ми мали амбітну місію — створити велику глобальну компанію, яка стане лідером на міжнародному ринку. Наш успіх ґрунтується на глибокому розумінні потреб клієнтів та нашої прихильності до вирішення їхніх проблем. Тому ми прагнемо залучати однодумців із загальними цінностями, почуттям гумору та іронії - це допомагає нам розвивати прозору та ефективну мультикультурну організацію всередині Getpin».

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