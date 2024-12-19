Чеські депутати обмежили росіян у набутті громадянства — Finance.ua

Чеські депутати обмежили росіян у набутті громадянства Сьогодні 19:15 — Світ

Палата депутатів парламенту Чехії в третьому, остаточному читанні ухвалила законопроєкт Lex Ukrajina VII, який, серед іншого, обмежує можливість отримання чеського громадянства громадянами росії.

Про це повідомляє Novinky.cz

Відтепер для отримання паспорта Чехії росіянам доведеться відмовитися від громадянства рф.

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Як додає «Радіо Свобода», «поправка також передбачає повну заморозку на невизначений термін усіх заявок на надання чеського громадянства для росіян старше 15 років, включаючи й ті, що вже були подані раніше».

Водночас винятки зроблені для осіб, котрі отримали в Чехії притулок, а також для тих, хто, на думку влади, становить велику цінність для країни.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан зауважив, «коли настане припинення вогню, кінець війни, надання тимчасового захисту повинно бути припинене». Однак статус біженців, які вже отримали тимчасовий захист до цього часу, залишиться незмінним. Всі інші заявники на притулок повинні будуть пройти через стандартні механізми, додав він. Нині в Чехії проживають 380 000 українських переселенців.

Ще одна норма нового чеського закону запроваджує відповідальність за злочин, пов’язаний зі збором конфіденційної інформації, навіть якщо вона не є секретною, та її передачу іноземній державі.

Тепер законопроект має бути розглянутий чеським Сенатом. У разі схвалення його направлять на підпис президенту. Він може набрати чинності на початку лютого 2025 року.

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