Chery презентувала футуристичний фургон для подорожей та активного відпочинку (фото) — Finance.ua

Chery презентувала футуристичний фургон для подорожей та активного відпочинку (фото) Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Chery презентувала футуристичний фургон для подорожей та активного відпочинку (фото)

Китайська компанія Chery показала пригодницький фургон, відомий як концепт Journeo. Автівка має чітко виражені позашляхові акценти та продуманий інтер’єр.

Про це повідомляє Carscoops.

Концепт-кар був створений центром дизайну та розробки Chery в Раунхаймі, що в Німеччині.

Мінівен оснащений пневматичною підвіскою з регулюванням кліренсу та позашляховими шинами, тому позиціонується як пригодницька автівка.

На кузові є спеціальні захисні пластини, що також вказують на позашляховий потенціал моделі. До них приєднуються цифрові бічні дзеркала, а також сонячні панелі й багажник на даху.

Довжина фургона становить 5200 мм, що робить його трохи більшим за Chrysler Pacifica. Інтер’єр концепту ще більш вражаючий, оскільки має модульну компоновку.

Передні сидіння можна повертати на 180 градусів, а задній ряд можна перетворити на ліжко. На додачу Chery Journeo отримав мобільну кухню, висувний гриль та панорамний дах.

Концепт також має висувні бічні підніжки для покращення входу та виходу. Ще один цікавий штрих — знімні дверні панелі, які можна використовувати як подушки.

Chery не розкрила подробиці щодо трансмісії, але підтвердила, що концепт має гібридну трансмісію, яка складається з 2,0-літрового бензинового двигуна, електромотора та тришвидкісної коробки передач.

Автовиробник також згадав систему допомоги водієві, яка сканує оточення, щоб допомогти при паркуванні, а також підтримує «навігацію на високих швидкостях».

Телеканал 24 За матеріалами:

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