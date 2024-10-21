Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото) — Finance.ua

Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото) Сьогодні 04:41 — Технології&Авто

Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото)

У Китаї презентували перший летючий автомобіль Chery. Його прототипи вже активно проходять випробування.

Про це повідомляє сайт Autohome.

Летюче авто Chery має досить нестандартну конструкцію і складається із трьох модулів — двомісної пасажирської капсули, автомобільного шасі та крил із гвинтами і хвостовим оперенням.

Летючий автомобіль Chery є повністю безпілотним — він не має керма чи педалей. Для польоту пасажирська капсула знімається з шасі, й на неї встановлюють крила. Якщо ж необхідно здійснити поїздку дорогою, то крила від’єднуються і капсула знову ставиться на шасі з колесами.

Зазначається, що безпілотний летючий автомобіль збудований на спеціалізованій платформі Chery S2 Mars. Він може злітати та сідати вертикально.

Електромотори дають змогу розвивати до 120 км/год у повітрі та підніматися на висоту до 1000 м. На випробуваннях прототипи Chery здійснюють польоти тривалістю до 40 хвилин та долають до 80 км.

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