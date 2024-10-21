Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото) — Finance.ua
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Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото)

Технології&Авто
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Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото)
Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото)
У Китаї презентували перший летючий автомобіль Chery. Його прототипи вже активно проходять випробування.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Летюче авто Chery має досить нестандартну конструкцію і складається із трьох модулів — двомісної пасажирської капсули, автомобільного шасі та крил із гвинтами і хвостовим оперенням.
Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото)
Летючий автомобіль Chery є повністю безпілотним — він не має керма чи педалей. Для польоту пасажирська капсула знімається з шасі, й на неї встановлюють крила. Якщо ж необхідно здійснити поїздку дорогою, то крила від’єднуються і капсула знову ставиться на шасі з колесами.
Зазначається, що безпілотний летючий автомобіль збудований на спеціалізованій платформі Chery S2 Mars. Він може злітати та сідати вертикально.
Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото)
Електромотори дають змогу розвивати до 120 км/год у повітрі та підніматися на висоту до 1000 м. На випробуваннях прототипи Chery здійснюють польоти тривалістю до 40 хвилин та долають до 80 км.
За матеріалами:
Фокус
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