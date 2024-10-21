Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото) — Finance.ua

Chery представила оригінальний летючий автомобіль із автопілотом (фото)
У Китаї презентували перший летючий автомобіль Chery. Його прототипи вже активно проходять випробування.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Летюче авто Chery має досить нестандартну конструкцію і складається із трьох модулів — двомісної пасажирської капсули, автомобільного шасі та крил із гвинтами і хвостовим оперенням.
Летючий автомобіль Chery є повністю безпілотним — він не має керма чи педалей. Для польоту пасажирська капсула знімається з шасі, й на неї встановлюють крила. Якщо ж необхідно здійснити поїздку дорогою, то крила від’єднуються і капсула знову ставиться на шасі з колесами.
Зазначається, що безпілотний летючий автомобіль збудований на спеціалізованій платформі Chery S2 Mars. Він може злітати та сідати вертикально.
Електромотори дають змогу розвивати до 120 км/год у повітрі та підніматися на висоту до 1000 м. На випробуваннях прототипи Chery здійснюють польоти тривалістю до 40 хвилин та долають до 80 км.
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