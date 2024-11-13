Chery представила новий великий і дешевий кросовер — Finance.ua

Chery представила новий великий і дешевий кросовер Вчора 00:20 — Технології&Авто

Chery представила новий великий і дешевий кросовер

Представлено новий Chery Jetour X95. Новий китайський кросовер пропонується у двох версіях за ціною від 24 300 доларів.

Про це пише Ithome.

На вигляд новий Chery Jetour X95 нагадує модель 2023 року. Автомобіль оснащений шестикутною решіткою повітрозабірника, матричними світлодіодними фарами та двома вихлопними трубами, а також 19-дюймовими колесами.

Габаритні розміри Jetour X95 становлять 4858×1925×1780 мм, а колісна база сягає 2850 мм. Chery Jetour X95 пропонується у версіях на 5 або 7 місць. Машина оснащена двома екранами діагоналлю по 12,3 дюйми, тканинними сидіннями та фізичними органами управління системою клімат-контролю, а також сенсорним екраном для тих же цілей.

Рушійною силою новинки є 1,6-літровий бензиновий мотор потужністю 197 кінських сил і максимальним крутним моментом у 290 Нм.

Враховуючи популярність марки Chery та її бренду Jetour на українському ринку, невдовзі новий автомобіль може дебютувати і в нашій країні.

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