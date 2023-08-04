Chery представила новий 197-сильний кросовер за $14 тисяч (Фото) — Finance.ua

Chery представила новий 197-сильний кросовер за $14 тисяч (Фото) Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

Chery представила новий 197-сильний кросовер за $14 тисяч (Фото)

У Китаї назвали вартість нового кросовера Chery Explore 06. Автомобіль запропонують у чотирьох комплектаціях та двох варіантах оформлення передньої частини, умовно їх можна назвати міським та позашляховим.

Міська версія оснащена великою решіткою радіатора з великими трикутними осередками, сріблястими колісними легкосплавними дисками і пофарбованими в колір кузова корпусами дзеркал. У позашляхової версії решітка радіатора має великий напис «Chery», інший більш виражений бампер, розділений на два поверхи, чорні колісні диски та чорні корпуси дзеркал. У міського варіанта привід передній, у позашляхового — повний.

Незважаючи на це, агрегати у кросовера одні: 1,6-літровий турбодвигун потужністю 197 к.с. та 7-швидкісна роботизована трансмісія.

Вже в базовій комплектації буде панорамний дах, 6 подушок безпеки, камера заднього огляду, інформаційно-розважальна система із 8 динаміками та екраном діагоналлю 13,2 дюйми.

У топовій версії буде проекційний дисплей, обігрів та вентиляція передніх крісел, система автоматичного перемикання між дальнім та ближнім світлом фар, атмосферне підсвічування, електропривід дверей багажника.

Найдоступніший варіант кросовера оцінили у 14 тис. доларів, ціна найдоступнішої версії з повним приводом — 16,7 тис. доларів. Вартість авто у максимальному оснащенні - 19,5 тис. доларів.

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