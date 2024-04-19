Chery готує новий електричний мінівен: перші зображення — Finance.ua
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Chery готує новий електричний мінівен: перші зображення

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Chery готує новий електричний мінівен: перші зображення
Chery готує новий електричний мінівен: перші зображення
Компанія Chery офіційно представила зображення свого нового автомобіля Exeed E08, який, найімовірніше, є повністю електричним багатоцільовим транспортним засобом (MPV). Очікується, що він вперше буде показаний на майбутньому автосалоні в Пекіні наступного тижня і стане частиною серії Exlantix.
Exeed E08 став першим автомобілем, розробленим спільно дизайнерськими командами Exeed з Європи та Шанхаю. Він створений на основі мови дизайну Exeed Wind Aesthetics 2.0. Незважаючи на класичну одноблочну конструкцію, E08 має один з кращих показників аеродинаміки і включає елементи, що знижують опір повітря, такі як камери замість бічних дзеркал.
Лицьова частина E08 виконана в стилістиці «кіберметелика», характерній для сімейства дизайнів бренду. Декор передніх ґрат натхненний люстрами, а блоки фар нагадують за формою букву F.
У бічній частині Exeed E08 має пряму лінію вікон, а сам кузов автомобіля відносно плаский, крім кількох ліній складок. Задні двері дуже широкі і при відкритті забезпечують прямий доступ як до другого, так і третього ряду сидінь. Задня частина прикрашена світловими кластерами у формі бумеранга, а також додатковим підсвічуванням навколо більшої частини заднього скла.
Судячи з дизайну, E08 покликаний конкурувати з такими MPV, як Li Mega та XPeng X9, хоча передбачається, що його ціна буде нижчою. Передбачається, що E08 приєднається до моделей ES та ET у лінійці Exlantix, яка у Китаї відома як Sterra. Ця модель, ймовірно, базуватиметься на передовій повністю електричній платформі E0X Chery. Ціни, за попередніми даними, почнуться від 250 000 юанів, а постачання стартують не раніше за початок наступного року.
За матеріалами:
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