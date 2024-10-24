Через Windows 11 перестали працювати Word i Excel — ЗМІ Сьогодні 05:24 — Фондовий ринок

Через Windows 11 перестали працювати Word i Excel — ЗМІ

На початку жовтня Microsoft випустила оновлення Windows 11 версії 24H2, яке мало підвищити продуктивність і працювало навіть на деяких непідтримуваних ПК. Проте не все пішло за планом — частина користувачів зіткнулася з критичними збоями в роботі важливих програм.

Зокрема, після встановлення оновлення перестали відповідати Word та Excel. Microsoft вже підтвердила ці проблеми й активно шукає рішення, повідомляє XDA Portal & Forums.

Причиною збоїв є конфлікти між оновленням та певними засобами захисту від шкідливих програм. Компанія пояснила, що збій виникає через активацію функції Enhanced Exploitation Visibility у програмному забезпеченні безпеки CrowdStrike Falcon. У результаті програмне забезпечення не працює належним чином на керованих пристроях в ІТ-середовищах.

Зазначено, що проблема не стосується звичайних користувачів Windows Home та Pro. Труднощі виникають лише в організаціях з централізованим управлінням ІТ-інфраструктурою, які використовують Falcon із певними політиками безпеки. Для таких випадків CrowdStrike вже запропонувала тимчасове вирішення — вимкнення конфліктної функції. Однак цей крок може знизити рівень захисту від кіберзагроз.

Microsoft також блокує встановлення оновлення на комп’ютери з іншими несумісними програмами, такими як Voicemeeter, щоб уникнути подальших проблем. Водночас компанія наголошує, що не всі ІТ-системи стикаються із цими труднощами. Якщо функція Enhanced Exploitation не активована, Word і Excel працюють без перебоїв.

Наразі Microsoft разом із CrowdStrike працюють над довгостроковим рішенням, яке не вимагатиме вимикання захисних функцій. Проте точні терміни виходу виправлення ще не оголошені.

Користувачам із постраждалих організацій радять тримати свої системи під контролем адміністраторів ІТ та уникати експериментів із налаштуваннями безпеки. Тим часом Microsoft пообіцяла якнайшвидше випустити обхідний шлях, щоб відновити стабільність роботи програм.

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