Через високі тарифи на перевезення Україна втрачає позиції на світовому ринку металургії — Finance.ua

Через високі тарифи на перевезення Україна втрачає позиції на світовому ринку металургії Сьогодні 01:33 — Світ

Через високі тарифи на перевезення Україна втрачає позиції на світовому ринку металургії

Металургійні компанії України за підсумками листопада знизили експорт плоского сталевого прокату на 56,4% у порівнянні з попереднім місяцем. Порівняно з листопадом 2023 обсяги впали на 49,2%, до до 66,2 тис. т. Основні причини — несприятливі умови на глобальному ринку сталі, а також внутрішні виклики для галузі — зокрема, високі ціни на транспортування та газ.

Відвантаження плоского прокату впали до мінімуму з квітня 2023-го — коли галузь оговтувалась від тривалих перебоїв з постачанням електроенергії. З того часу експорт утримувався на рівні не нижче 100 тис. т щомісяця.

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«Низькі результати листопада вказують на труднощі, які виникають через несприятливі умови на глобальному ринку сталі, зокрема в ЄС, основному експортному ринку для українських металургів, а також внутрішні виклики для галузі, серед яких — проблеми з енергопостачанням, зростання цін на логістику, нестача кваліфікованих кадрів та ін», — вказують у GMK Center

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП планує суттєво підвищити тариф на передачу електроенергії, а також на понад 300% збільшити тариф на транспортування газу. Одночасно також з’явилася інформація про те, що Укрзалізниця планує підвищення тарифу на вантажні перевезення на 40%. Одночасне збільшення вказаних тарифів, за оцінками експертів, призведе до кризи у промисловості України, та завдасть критичної шкоди економіці та ВВП.

УНІАН За матеріалами:

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