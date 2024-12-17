Через високі тарифи на перевезення Україна втрачає позиції на світовому ринку металургії — Finance.ua
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Через високі тарифи на перевезення Україна втрачає позиції на світовому ринку металургії

Світ
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Через високі тарифи на перевезення Україна втрачає позиції на світовому ринку металургії
Через високі тарифи на перевезення Україна втрачає позиції на світовому ринку металургії
Металургійні компанії України за підсумками листопада знизили експорт плоского сталевого прокату на 56,4% у порівнянні з попереднім місяцем. Порівняно з листопадом 2023 обсяги впали на 49,2%, до до 66,2 тис. т. Основні причини — несприятливі умови на глобальному ринку сталі, а також внутрішні виклики для галузі — зокрема, високі ціни на транспортування та газ.
Відвантаження плоского прокату впали до мінімуму з квітня 2023-го — коли галузь оговтувалась від тривалих перебоїв з постачанням електроенергії. З того часу експорт утримувався на рівні не нижче 100 тис. т щомісяця.
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«Низькі результати листопада вказують на труднощі, які виникають через несприятливі умови на глобальному ринку сталі, зокрема в ЄС, основному експортному ринку для українських металургів, а також внутрішні виклики для галузі, серед яких — проблеми з енергопостачанням, зростання цін на логістику, нестача кваліфікованих кадрів та ін», — вказують у GMK Center.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП планує суттєво підвищити тариф на передачу електроенергії, а також на понад 300% збільшити тариф на транспортування газу. Одночасно також з’явилася інформація про те, що Укрзалізниця планує підвищення тарифу на вантажні перевезення на 40%. Одночасне збільшення вказаних тарифів, за оцінками експертів, призведе до кризи у промисловості України, та завдасть критичної шкоди економіці та ВВП.
За матеріалами:
УНІАН
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