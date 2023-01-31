Через війну в Україні найбільший суверенний інвестиційний фонд у світі втратив $164 мільярди — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через війну в Україні найбільший суверенний інвестиційний фонд у світі втратив $164 мільярди — Bloomberg

Фондовий ринок
56
Через війну в Україні найбільший суверенний інвестиційний фонд у світі втратив $164 мільярди — Bloomberg
Через війну в Україні найбільший суверенний інвестиційний фонд у світі втратив $164 мільярди — Bloomberg
На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну суверенний Фонд Норвегії повідомив про найбільші збитки з часів фінансової кризи 2008 року.
Як повідомляє Bloomberg, за підсумками 2022 року найбільший у світі Державний інвестфонд Норвегії втратив 14% або $164 млрд через інфляцію та вторгнення рф в Україну.
Як зазначається в матеріалі, це найбільший в світі власник акцій, і його доходи сильно залежать від рухів ринку.
Від втрат Фонд не врятувала і диверсифікація портфеля за класами активів — якщо акції втратили 15% вартості, то облігації трохи менше — 12%.
«На ринок вплинула війна в Європі, висока інфляція і зростання процентних ставок. Це негативно вплинуло як на ринок акцій, так і на ринок облігацій одночасно, що дуже незвично. Всі сектори фондового ринку мали негативну прибутковість, за винятком енергетики», — заявив СЕО фонду Микола Танген.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.