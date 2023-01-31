Через війну в Україні найбільший суверенний інвестиційний фонд у світі втратив $164 мільярди — Bloomberg — Finance.ua

Через війну в Україні найбільший суверенний інвестиційний фонд у світі втратив $164 мільярди — Bloomberg
На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну суверенний Фонд Норвегії повідомив про найбільші збитки з часів фінансової кризи 2008 року.
Як повідомляє Bloomberg, за підсумками 2022 року найбільший у світі Державний інвестфонд Норвегії втратив 14% або $164 млрд через інфляцію та вторгнення рф в Україну.
Як зазначається в матеріалі, це найбільший в світі власник акцій, і його доходи сильно залежать від рухів ринку.
Від втрат Фонд не врятувала і диверсифікація портфеля за класами активів — якщо акції втратили 15% вартості, то облігації трохи менше — 12%.
«На ринок вплинула війна в Європі, висока інфляція і зростання процентних ставок. Це негативно вплинуло як на ринок акцій, так і на ринок облігацій одночасно, що дуже незвично. Всі сектори фондового ринку мали негативну прибутковість, за винятком енергетики», — заявив СЕО фонду Микола Танген.
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