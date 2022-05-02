Через скільки років Україна вступить до ЄС: яка країна це зробила найшвидше (інфографіка) — Finance.ua

Через скільки років Україна вступить до ЄС: яка країна це зробила найшвидше (інфографіка)

Вчора 17:00

Для того щоб стати членом Євросоюзу, країна повинна відповідати «копенгагенським критеріям», пише Ціна держави.

Найменше часу на приєднання з усіх країн ЄС пішло у Фінляндії — 2 роки та 9 місяців. Однак вона вже практично була інтегрована/вбудована в Європу.

Іншим же країнам потрібно десятиріччя, а то й більше.

В середньому ж країнам знадобилося близько 8,4 років. І одна з причин — це саме виконання домашнього завдання, яке мінімізує негативні наслідки та зробить можливим отримати від інтеграції вигоди, а не шкоду.

Україна вже і до подання заявки зробила вже досить багато.

Угода про Асоціацію в Україні починає свою історію з 2014 року. Уряд повідомляє, що угода виконана на 63% (хоча незалежні експерти зазначають, що станом на жовтень 2021 — 49%.

Згідно з урядового моніторингу реалізації плану заходів з виконання Угоди, у нас 76% невиконання у сфері «Фінансове співробітицтво та боротьба із шахрайством», 52% — захист прав споживачів; 48% — митні питання тощо. Все треба зробити до 2024 року.

Отже, все залежить від нас. Можемо зробити швидко і отримати паспорти ЄС за декілька років, а можемо десятиліттями чекати на євроінтеграцію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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