Через рф світ щомісяця недоотримує мільйони тонн продовольства — Finance.ua

Через рф світ щомісяця недоотримує мільйони тонн продовольства Сьогодні 07:32 — Аграрний ринок

17,8 мільйонів тонн української агропродукції на 659 суднах було експортовано «зерновим коридором» з портів Великої Одеси («Одеса», «Чорноморськ» та «Південний») до 40 країн світу з 1 серпня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України.

Зазначається, що всього з початку роботи «Зернової ініціативи» три порти відправили 659 суден з продовольством до країн Африки, Азії та Європи, а 643 — прийняли нових під завантаження продукцією українських аграріїв.

У Мінінфраструктури підкреслили, що за умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн.

«Так, з жовтня українські порти змушені працювати на половину своєї потужності, зменшився обсяг флоту на вхід до портів під завантаження, зменшився обсяг експорту на 3 млн тонн щомісяця», — зазначають у відомстві.

Там наголошують, що головна причина цього — цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.

«Починаючи з жовтня 2022 року делегація росії в Спільному координаційному центрі (СКЦ) почала штучно гальмувати процес інспекції суден. По-перше, як тільки обсяг експорту почав зростати, російська сторона скоротила кількість інспекційних команд з 5 до 3 без будь-якого пояснення. По-друге, штучно збільшують час на проведення самих інспекцій через перевірку показників роботи суден, які не регламентовані документами СКЦ та не мають жодного відношення до зернової угоди», — пояснив Руслан Сахаутдінов, представник України в СКЦ.

За його словами, на перевірку одного судна йде від 4 годин, а в день відбувається 5-7 перевірок при мінімально необхідних 16-18. Непоодинокі випадки коли росіяни просто відмовляються працювати з вигаданих причин, коли всі інші сторони в СКЦ підтверджують умови для продовження інспекції.

«Проблема вирішується збільшенням інспекційних груп та кількістю інспекцій в день. Ми неодноразово звертались до наших партнерів по угоді і вони готові до цього. В листопаді, коли в Босфорі очікували понад 200 суден, ООН та Туреччина самостійно провели за два дні 86 інспекцій та довели, що це цілком реально», — зазначив Сахаутдінов.

Він додав, що станом на 18 січня в Босфорі на інспекцію СКЦ очікує 121 судно (28 — з агропродукцією на борту, 93 — судна, які йдуть до портів під завантаження). Середній час очікування — від 2 до 5 тижнів, що також призводить до мільйонних збитків вантажовласників.

Черга спостерігається починаючи з листопада 2022.

Це відображається на обсягах експорту. Так, в листопаді порти експортували на 47% менше агропродукції, ніж в жовтні, коли ці проблеми починались.

Якщо в жовтні було недоекспортовано майже 2 млн тонн агропродукції, то в листопаді та грудні це вже по 3 млн тонн на місяць. Така тенденція зберігається також у січні.

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