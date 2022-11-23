Через ракетний обстріл тимчасово знеструмлені всі АЕС та більшість ТЕС і ГЕС – Міненерго — Finance.ua

Через ракетний обстріл тимчасово знеструмлені всі АЕС та більшість ТЕС і ГЕС – Міненерго Сьогодні 19:00

Масований ракетний обстріл Росією 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України.

"Сьогодні Росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Це цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів українських жінок, дітей та пенсіонерів.

Таким чином РФ у день визнання Європарламентом її державою-спонсором тероризму довела беззаперечну правдивість цього визначення. Тільки терористи так вчиняють з народом, який не можуть перемогти, тому намагаються просто знищити", — заявили в міністерстві.

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У Міненерго наголошують, що ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Унаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

Міністерство зазначає, що енергетики вже працюють і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

"Але, зважаючи на масштаби уражень, нам знадобиться час.

Але Росії не вдасться залякати українців. Українці не бояться холоду. Українці не бояться темряви. Українці не бояться терористів. Ми їх перемагаємо — спільними зусиллями, кожен на своєму робочому місці. Довіряйте енергетикам, вірте ЗСУ!", — додали в Міненерго.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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