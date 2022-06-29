Через продовольчу кризу Грузія забороняє експорт пшениці та ячменю — Finance.ua

Через продовольчу кризу Грузія забороняє експорт пшениці та ячменю Вчора 20:49

Російські окупанти заблокували українські порти, тим самим не дозволяючи вивозити українське продовольство, насамперед зернові. Водночас росіяни грабують склади українських фермерів.

Такі дії росії вже призвели до загострення продовольчої кризи у світі. Адже Україна є важливим постачальником кукурудзи, олії, пшениці та іншої сільськогосподарської продукції. Наразі в Україні зберігається 25 мільйонів тонн продукції, яку вона не може експортувати через заблоковані порти.

Тому одразу зросли ціни на частину цієї продукції. А деякі країни вирішили обмежити її експорт. Серед них Грузія. Уряд країни заборонив експорт пшениці та ячменю з Грузії до 1 липня 2023 року. Відповідний документ уже підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі.

У документі чітко зазначено, що причиною заборони на експорт є проблеми із продовольчою безпекою, що виникла внаслідок російського вторгнення в Україну.

«З огляду на глобальні проблеми продовольчої безпеки, що виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонено до 1 липня 2023 року», — йдеться у постанові уряду.

Почне діяти заборона експорту пшениці та ячменю з Грузії з 4 липня 2022 року.

Телеканал 24 За матеріалами:

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