Через продовольчу кризу Грузія забороняє експорт пшениці та ячменю — Finance.ua

Через продовольчу кризу Грузія забороняє експорт пшениці та ячменю
Російські окупанти заблокували українські порти, тим самим не дозволяючи вивозити українське продовольство, насамперед зернові. Водночас росіяни грабують склади українських фермерів.
Такі дії росії вже призвели до загострення продовольчої кризи у світі. Адже Україна є важливим постачальником кукурудзи, олії, пшениці та іншої сільськогосподарської продукції. Наразі в Україні зберігається 25 мільйонів тонн продукції, яку вона не може експортувати через заблоковані порти.
Тому одразу зросли ціни на частину цієї продукції. А деякі країни вирішили обмежити її експорт. Серед них Грузія. Уряд країни заборонив експорт пшениці та ячменю з Грузії до 1 липня 2023 року. Відповідний документ уже підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі.
У документі чітко зазначено, що причиною заборони на експорт є проблеми із продовольчою безпекою, що виникла внаслідок російського вторгнення в Україну.
«З огляду на глобальні проблеми продовольчої безпеки, що виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонено до 1 липня 2023 року», — йдеться у постанові уряду.
Почне діяти заборона експорту пшениці та ячменю з Грузії з 4 липня 2022 року.
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