Через повномасштабну війну вп’ятеро зросла кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через повномасштабну війну вп’ятеро зросла кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми

Світ
6
Через повномасштабну війну вп’ятеро зросла кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми
Через повномасштабну війну вп’ятеро зросла кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми
Половина громадян України, які проживають у Польщі, приїхали до країни з дітьми віком до 18 років, йдеться в дослідженні «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи» Міграційної платформи EWL, Фундації EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Дослідження показало, що порівняно з 2021 роком відсоток громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми, зріс вп’ятеро — з 11% до 50%. До Польщі з дітьми приїхали не лише воєнні біженці (66%), а й економічні мігранти, які живуть у цій країні (40%).

Що з освітою дітей у Польщі

Кожен третій громадянин України в Польщі заявляє, що його діти користуються виключно польською системою освіти. У свою чергу, 38% респондентів визнають, що діти вчаться одночасно у польських та українських школах. 27% респондентів користуються тільки українською системою освіти.
Читайте також
«Українські батьки охоче записують своїх дітей до польських шкіл через можливість інтеграції дітей із польськими однолітками, а також через потребу в цей час працювати. Водночас вони обирають навчання онлайн в українських школах, щоби дитина мала змогу отримати українську освіту, а також не втрачала зв’язок з Україною та її освітніми процесами через плани повернутися на Батьківщину», — пояснює Марія Кузенко, операційна директорка Фундації EWL.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

У випадку з воєнними біженцями цей розподіл дуже рівномірний. Українську та польську системи освіти вказали по 32% респондентів, обидві - 34%. У довоєнних мігрантів відчувається перевага польської системи освіти (32%) або поєднання польської та української систем. Лише 22% людей, які приїхали до Польщі до початку війни, заявляють, що їхні діти користуються виключно українською системою освіти.
Питання забезпечення догляду за дітьми з метою розширення можливостей працевлаштування та професійного розвитку батьків довоєнні мігранти з України оцінюють більш позитивно, ніж біженці (40% проти 38%). Варто, однак, зауважити, що у випадку кожної з двох груп респондентів негативна оцінка цього діапазону є однаково високою. На думку авторів дослідження, це чіткий сигнал до дії, якщо польська економіка залежить від ефективної професійної активізації жінок.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.