Через повномасштабну війну вп’ятеро зросла кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми — Finance.ua

Через повномасштабну війну вп’ятеро зросла кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми Сьогодні 18:28 — Світ

Через повномасштабну війну вп’ятеро зросла кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми

Половина громадян України, які проживають у Польщі, приїхали до країни з дітьми віком до 18 років, йдеться в дослідженні « Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи » Міграційної платформи EWL, Фундації EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що порівняно з 2021 роком відсоток громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми, зріс вп’ятеро — з 11% до 50%. До Польщі з дітьми приїхали не лише воєнні біженці (66%), а й економічні мігранти, які живуть у цій країні (40%).

Що з освітою дітей у Польщі

Кожен третій громадянин України в Польщі заявляє, що його діти користуються виключно польською системою освіти. У свою чергу, 38% респондентів визнають, що діти вчаться одночасно у польських та українських школах. 27% респондентів користуються тільки українською системою освіти.

«Українські батьки охоче записують своїх дітей до польських шкіл через можливість інтеграції дітей із польськими однолітками, а також через потребу в цей час працювати. Водночас вони обирають навчання онлайн в українських школах, щоби дитина мала змогу отримати українську освіту, а також не втрачала зв’язок з Україною та її освітніми процесами через плани повернутися на Батьківщину», — пояснює Марія Кузенко, операційна директорка Фундації EWL.

У випадку з воєнними біженцями цей розподіл дуже рівномірний. Українську та польську системи освіти вказали по 32% респондентів, обидві - 34%. У довоєнних мігрантів відчувається перевага польської системи освіти (32%) або поєднання польської та української систем. Лише 22% людей, які приїхали до Польщі до початку війни, заявляють, що їхні діти користуються виключно українською системою освіти.

Питання забезпечення догляду за дітьми з метою розширення можливостей працевлаштування та професійного розвитку батьків довоєнні мігранти з України оцінюють більш позитивно, ніж біженці (40% проти 38%). Варто, однак, зауважити, що у випадку кожної з двох груп респондентів негативна оцінка цього діапазону є однаково високою. На думку авторів дослідження, це чіткий сигнал до дії, якщо польська економіка залежить від ефективної професійної активізації жінок.

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