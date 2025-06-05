Через обмеження експорту рідкісноземельних металів з Китаю автомобільні заводи в США можуть зупинитись — Finance.ua

Через обмеження експорту рідкісноземельних металів з Китаю автомобільні заводи в США можуть зупинитись 05.06.2025, 00:45 — Світ

Через обмеження експорту рідкісноземельних металів з Китаю автомобільні заводи в США можуть зупинитись

Керівники світових автоконцернів надіслали листа адміністрації президента Трампа, у якому висловили занепокоєння обмеженням експорту рідкісноземельних металів із Китаю. Через це автомобільні заводи можуть зупинитись.

Про це повідомляє Reuters.

Лист підписали виробники автомобілів General Motors, Toyota, Hyundai, Volkswagen, інші виробники та Асоціація постачальників транспортних засобів.

«Без надійного доступу до цих металів постачальники автомобільної продукції не зможуть виробляти критично важливі автомобільні компоненти, включаючи автоматичні коробки передач, дросельні заслінки, генератори, різні двигуни, датчики, ремені безпеки, динаміки, фари, електродвигуни, гідропідсилювач керма та камери», — йдеться у листі.

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Китай, який контролює понад 90% глобальних потужностей з переробки рідкісноземельних металів — що застосовуються у виробництві автомобілів, винищувачів і побутової техніки — запровадив у квітні обмеження, за якими експортерам потрібно отримувати ліцензії в Пекіні.

У квітні експорт рідкісноземельних металів із Китаю скоротився вдвічі, оскільки компанії зіткнулися зі складною та непрозорою процедурою подання заявок, яка іноді вимагає сотні сторінок документації.

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