Через масштаб руйнувань зараз в енергетиці найскладніша ситуація з початку війни, — Тімченко для CNN — Finance.ua
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Через масштаб руйнувань зараз в енергетиці найскладніша ситуація з початку війни, — Тімченко для CNN

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Внаслідок останніх масованих ударів по енергосистемі в енергетиці виникла найскладніша ситуація з початку повномасштабного вторгнення.
Про це в інтерв'ю американському каналу CNN заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
«Три тижні тому ми пережили найбільшу атаку по нашій інфраструктурі. Ми втратили 80% доступних потужностей після перших двох атак. Звісно, зараз найскладніші часи від початку повномасштабного вторгнення з точки зору енергозабезпечення країни та масштабу руйнувань», — сказав він.
Очільник ДТЕК наголосив що основна проблема зараз — відсутність достатньої кількості систем ППО. «І це головна проблема. Ми можемо відновити електростанції, привезти додаткове обладнання, але ми не знаємо що буде наступного дня», — підкреслив Тімченко.
Він додав, що наразі ситуація більш менш стабільна завдяки теплій погоді й імпорту електроенергії з Європи. Однак коли буде спека — дефіцит в енергосистемі може збільшуватись.
«У нас просто скоро не буде що відновлювати. Дуже терміново країні потрібна поставка систем ППО для захисту цивільної інфраструктури та населення», — підсумував Тімченко.
Нагадаємо, 11 квітня росія завдала чергового масованого удару по енергетичній системі України, внаслідок чого було суттєво пошкоджено об'єкти теплової генерації.
За матеріалами:
ТСН
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