Через холодну зиму: скільки українців ще виїдуть за кордон — Finance.ua
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Через холодну зиму: скільки українців ще виїдуть за кордон

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За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулося вже понад 7,4 мільйона людей. Разом з тим за кордоном станом на сьогодні перебуває ще понад 2 мільйони громадян України.
І прогнозують, що ще близько 2-3 мільйонів виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.
На жаль, через російські обстріли та відключення електроенергії в українців є певні побоювання з приходом опалювального сезону. Тому в Європі очікують на нову хвилю українських біженців.
Так, в організації охорони здоров’я вважають, що ще близько 2 — 3 мільйонів українців вирішать виїхати з України, аби шукати тепло та безпеку.
«Вони зіткнуться з критичними проблемами зі здоров’ям, зокрема респіраторними інфекціями, як COVID-19, пневмонія та грип, а також серйозним ризиком дифтерії та кору серед невакцинованих груп населення», — говорить доктор Ханс Генрі П. Клюге.
За матеріалами:
Телеканал 24
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