Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію — Finance.ua
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Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію

Вчора 13:12Казна та Політика
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Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на арміюЧерез "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію
Через сервіс «Дія» українці уже зібрали понад 165 млн грн на армію — до збору коштів долучились понад 178 тисяч українців.
Про це повідомляє пресслужба «Дії» в Telegram.
Усі кошти надходять до фонду «Повернись живим».
«Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте Допомогти армії, вводьте суму внеску та сплачуйте карткою. Пам’ятайте, кожна сума — важлива. Тільки разом ми переможемо!», — кажуть в «Дії».
Усі офіційні реквізити для допомоги армії — за посиланням.
За матеріалами: Укрінформ
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