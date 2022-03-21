Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію — Finance.ua

0 800 307 555
укр
Новини
Всі новини
Валюта
Особисті фінанси
Авторські колонки
Новини компаній
Спецпроєкти
Путівники по заощадженням
Тести
Редакція
Валюта
Курс валют
Міняйло
Міжбанк
Готівкові курси
Карткові курси
Курс НБУ
Курс Bitcoin
Forex
Курси металів
Кредити
Всі кредити
Підбір кредиту
Кредит до зарплати
Кредит онлайн
Кредит без довідок
Перевірити кредитний рейтинг
Рейтинг онлайн-кредитів
Кредитний калькулятор
Іпотека
Путівники по кредитам
Банківські картки
Всі банківські картки
Кредитні картки
Дебетові картки
З безкоштовним випуском та обслуговуванням
З кешбеком
Віртуальні картки
Рейтинг карток з кешбеком
Рейтинг карток для мандрівників
Рейтинг дебетових карток
Щомісячний огляд кешбеку
Путівники по банківських картках
Страхування
Автоцивілка
Туристичне страхування
КАСКО
Зелена карта
Добровільне медичне страхування
Про сервіс
Доставка і оплата
Контакти
Депозити
Всі депозити
Депозити в гривні
Депозити в USD
Депозити в EUR
Бонус до депозитів
Депозитний калькулятор
Банки
Всі банки
Мікрофінансові організації
Форум
0 800 307 555
Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію
Вчора 13:12 —
Казна та Політика
182
Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію
Через сервіс «Дія» українці уже зібрали понад 165 млн грн на армію — до збору коштів долучились понад 178 тисяч українців.
Про це
повідомляє
пресслужба «Дії» в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Українці створили благодійну NFT-колекцію для збору коштів на армію
Усі кошти надходять до фонду «Повернись живим».
«Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте Допомогти армії, вводьте суму внеску та сплачуйте карткою. Пам’ятайте, кожна сума — важлива. Тільки разом ми переможемо!», — кажуть в «Дії».
Усі офіційні реквізити для допомоги армії —
за посиланням
.
За матеріалами:
Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть
Ctrl+Enter
, щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день
Ваш email
Ваш email
ПIДПИСАТИСЯ
Також за темою
Не варто заздалегідь розраховувати на передачу Україні заморожених у США російських $300 млрд – Рашкован
ЄС збільшить військово-фінансову допомогу Україні до €1 мільярда
Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років
Українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан
Латвія пропонує використати усі заморожені активи рф для відбудови України
Гроші, робота, житло: уряд почав масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки
Finance.ua
/
Всі новини
/
Казна та Політика
/
Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію
Також за темою
Не варто заздалегідь розраховувати на передачу Україні заморожених у США російських $300 млрд – Рашкован
ЄС збільшить військово-фінансову допомогу Україні до €1 мільярда
Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років
Українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан
Латвія пропонує використати усі заморожені активи рф для відбудови України
Гроші, робота, житло: уряд почав масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки
Розраховуйте на
0 800 307 555
дзвінки безкоштовні
Про нас
Редакція
Експерти
Реклама
Спецпроєкти
Умови
Конфіденційність
Контакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.