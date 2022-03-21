Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію — Finance.ua

Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію

Вчора 13:12 — Казна та Політика

Через "Дію" зібрали вже понад 165 мільйонів на армію

Через сервіс «Дія» українці уже зібрали понад 165 млн грн на армію — до збору коштів долучились понад 178 тисяч українців.

Про це повідомляє пресслужба «Дії» в Telegram.

Усі кошти надходять до фонду «Повернись живим».

«Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте Допомогти армії, вводьте суму внеску та сплачуйте карткою. Пам’ятайте, кожна сума — важлива. Тільки разом ми переможемо!», — кажуть в «Дії».

Усі офіційні реквізити для допомоги армії — за посиланням

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