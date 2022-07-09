Через брак персоналу KLM скасовує сотні авіарейсів у сезон відпусток — Finance.ua

Через брак персоналу KLM скасовує сотні авіарейсів у сезон відпусток Вчора 22:18 — Фондовий ринок

Через брак персоналу KLM скасовує сотні авіарейсів у сезон відпусток

Нідерландська авіакомпанія KLM скасує до кінця серпня від 10 до 20 щоденних рейсів на європейських напрямках через брак персоналу та завантаженість аеропорту «Схіпхол».

Про це повідомляє NOS

«До 28 серпня KLM скасовує від 10 до 20 щоденних рейсів через завантаженість „Схіпхолу“», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці заходи спрямовані на відновлення операційної стабільності, тобто зниження навантаження на персонал аеропорту та авіакомпанії.

KLM заявила, що своєчасно перебронює придбані квитки на інші рейси.

Раніше компанія Transavia оголосила про скасування 240 рейсів до 14 серпня.

Багатогодинні черги можна побачити і в інших аеропортах Нідерландів, зокрема, в Ейндховені. Пасажирів закликають приїжджати щонайменше за чотири години до вильоту.

Через перевантаженість аеропортів країни частина мандрівників вирішила поїхати у відпустку потягом, у зв’язку з чим попит на квитки значно зріс. За даними нідерландської залізниці NS International, у червні було продано 372 тис. квитків, що майже на 30 тис. більше, ніж за той самий місяць 2019 року, до пандемії та коронавірусних обмежень. Серед найпопулярніших напрямків — Париж, Берлін, Брюссель, Мілан.

Також мандрівники пересідають на автівки, що призводить до великих заторів. Тих, хто зібрався подорожувати машиною, закликають виїжджати в будні, а не у вихідні.

Варто зазначити, що вже кілька місяців в аеропорту Амстердама панує хаос через страйки персоналу та брак працівників. Скорочення персоналу відбулося під час пандемії.

У Нідерландах уже не діють коронавірусні обмеження, а через сезон відпусток кількість мандрівників щодня зростає.

До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

Укрінформ За матеріалами:

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