Через 18 місяців з моменту мобілізації українці можуть отримати право на демобілізацію: законопроект — Finance.ua
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Через 18 місяців з моменту мобілізації українці можуть отримати право на демобілізацію: законопроект

Казна та Політика
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Через 18 місяців з моменту мобілізації українці можуть отримати право на демобілізацію: законопроект
Через 18 місяців з моменту мобілізації українці можуть отримати право на демобілізацію: законопроект
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 9142, яким пропонується встановити, що громадяни, які проходять військову службу і були мобілізовані з моменту введення воєнного стану, мають право служити не більше 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є автором документу.
«Пропоную внести зміни до Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ і встановити, що громадяни, які проходять військову службу і були мобілізовані з моменту введення воєнного стану, мають право служити не більше 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу», — написав він на своєму Facebook.
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Також пропонується внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині надання відстрочки від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.
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«До мене зверталося багато військових, які пояснювали, що ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту — натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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