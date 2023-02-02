Чехія скасовує прикордонний контроль зі Словаччиною — Finance.ua

Чехія скасовує прикордонний контроль зі Словаччиною Сьогодні 15:33

Чеська Республіка з 6 лютого 2023 року скасує внутрішній прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною, що діяв з кінця вересня 2022 року.

Чехія неодноразово подовжувала термін дії перевірок, спочатку введених на 10 днів у спробі запобігти використанню її території нелегальними мігрантами для транзиту до Німеччини. Однак діючі до 5 лютого норми вже не будуть продовжуватися, повідомляє SchengenVisaInfo

Тоді Міністерство внутрішніх справ Чехії стверджувало, що кількість нелегальних мігрантів збільшилася на 1200 відсотків з початку січня 2022 року по вересень і досягла понад 11 тисяч, виявлених поліцією, більшість з яких сирійці.

Однак тепер міністерство стверджує, що їхня кількість значно скоротилася, що дозволило владі скасувати прикордонний контроль і повернутися до нормального життя.

УНІАН За матеріалами:

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