Чехія скасовує прикордонний контроль зі Словаччиною — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чехія скасовує прикордонний контроль зі Словаччиною

53
Чеська Республіка з 6 лютого 2023 року скасує внутрішній прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною, що діяв з кінця вересня 2022 року.
Чехія неодноразово подовжувала термін дії перевірок, спочатку введених на 10 днів у спробі запобігти використанню її території нелегальними мігрантами для транзиту до Німеччини. Однак діючі до 5 лютого норми вже не будуть продовжуватися, повідомляє SchengenVisaInfo.
Тоді Міністерство внутрішніх справ Чехії стверджувало, що кількість нелегальних мігрантів збільшилася на 1200 відсотків з початку січня 2022 року по вересень і досягла понад 11 тисяч, виявлених поліцією, більшість з яких сирійці.
Однак тепер міністерство стверджує, що їхня кількість значно скоротилася, що дозволило владі скасувати прикордонний контроль і повернутися до нормального життя.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.