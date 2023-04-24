Чехія пройшла перший квартал без російського газу — Finance.ua
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Чехія пройшла перший квартал без російського газу

Енергетика
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У першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з росії.
Про це повідомляє на своєму сайті Міністерство промисловості та торгівлі Чеської Республіки.
Із загального обсягу 1,71 млрд кубометрів імпортованого газу 100% було отримано через Німеччину. Протягом січня-березня газ не надходив через Словаччину, яка є єдиним місцем, звідки трубопровідні поставки рф можуть заходити на чеську територію, зазначається у повідомленні.
Поставки через Німеччину включають скраплений газ із Бельгії та Нідерландів, а також газ із Норвегії.
«Вперше в сучасній історії Чехії ми повністю обійшлися без поставок газу з росії протягом першого кварталу року. Це великий успіх <...> Ми всі сприяли цьому, адже скорочення споживання відіграло вирішальну роль», — прокоментував ситуацію міністр Йозеф Сікела.
Водночас він нагадав, що без російських поставок Європа до наступної зими матиме менше газу, тож закликав продовжувати економити.
За попередніми розрахунками, споживання газу в Чехії за період із 1 січня по 16 квітня досягло 2,895 млрд кубометрів. Це на 13,6% менше порівняно з відповідним минулорічним періодом і на 19,7% — порівняно із середнім споживанням за останні три роки. При цьому середньодобова температура була лише на 0,2 градуса нижчою, ніж у 2022 році, і на 0,7 градуса нижчою від середнього показника за останні три роки.
«У міру того, як стає більш імовірним, що Європа зможе підготуватися до зими і обійтися без поставок газу з росії, його ціна також стабілізується», — прогнозує міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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