Чехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу Україні — Finance.ua

Чехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу Україні Сьогодні 19:36 — Світ

Чехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу Україні

На рахунок міноборони Чехії як компенсація за поставлене в Україну озброєння надійшов перший платіж від Європейського Союзу у розмірі 6,5 млн євро.

Про це інформує пресслужба міноборони Чехії.

Компенсації перераховують через Європейський фонд миру (EPF). Його використовують для фінансування пріоритетів ЄС у сфері оборони та безпеки.

«Підтримка України є нашим стратегічним інтересом, і ми хочемо продовжувати його у співпраці з нашими союзниками. Я ціную, що навіть ЄС не вагався і одразу після початку російської агресії залучив фінансові ресурси Європейського фонду миру для підтримки своїх країн-членів, які допомагають Україні», — наголосила міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова.

Першочергово EPF був створений для фінансування місій і операції ЄС та для стабілізації сусідніх країн-партнерів. За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, 28 лютого 2022 року, Рада ЄС ухвалила рішення щодо компенсації тим країнам-учасницям, які допомагають Україні озброєнням. Для цього з EPF вона виділила 500 млн євро. Згодом сума компенсацій збільшилася до 3,1 млрд євро.

Зазначають, що це був перший платіж у якості компенсацій. До 2024 року Чехії поступово відшкодують усі військові матеріали, які вона надала Україні на початковому етапі війни (до березня 2022). Упродовж наступних років Чехія отримає решту компенсації із затверджених EPF пакетів.

«Фінансова компенсація від EPF за матеріали, що постачаються в Україну, є важливою не лише тому, що вона мотивує європейські країни продовжувати підтримувати Україну, але особливо тому, що вона дозволяє їм поповнювати запаси армії та підтримувати необхідні військові можливості», — ідеться в повідомленні пресслужби чеського міноборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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