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ChatGPT з’явився у Viber: які нові функції доступні

Технології&Авто
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Viber і ChatGPT
Viber і ChatGPT
Rakuten Viber оголосив про запуск ChatGPT у месенджері Viber. Нові інструменти на базі штучного інтелекту поступово стануть доступними користувачам iOS та Android.

Як працюватиме ChatGPT у Viber

У межах співпраці користувачі отримають можливість взаємодіяти з ChatGPT безпосередньо в застосунку. Для цього у Viber з’явиться окремий чат із ШІ-асистентом, де можна буде ставити запитання, шукати інформацію, отримувати поради або обговорювати різні теми.
Також ChatGPT можна буде викликати в особистих і групових чатах за допомогою спеціального тегу. У такому разі штучний інтелект матиме доступ лише до конкретного повідомлення, на яке потрібно надати відповідь.
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Які функції отримають користувачі

Серед можливостей, які з’являться після інтеграції ChatGPT:
  • редагування зображень за допомогою ChatGPT Images;
  • створення стислих викладів статей, документів і вебсторінок;
  • формування коротких підсумків чатів;
  • редагування тексту повідомлень перед надсиланням;
  • переклад повідомлень різними мовами.
У компанії зазначають, що для більшості функцій не знадобиться окремий обліковий запис ChatGPT. Водночас для роботи з інструментами редагування зображень користувачам потрібно буде увійти до наявного акаунта ChatGPT або створити безкоштовний профіль через Viber.
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Нові можливості будуть доступні в останній версії застосунку. Спочатку їх запустять для мобільних пристроїв на iOS та Android, а згодом функції з’являться і в десктопній версії месенджера.
У Viber уточнили, що ChatGPT оброблятиметься OpenAI відповідно до власної політики конфіденційності та умов використання. При цьому до OpenAI передаватимуться лише ті тексти, зображення або запити, які користувач самостійно обере для обробки.
За матеріалами:
ain
ChatGPTШІ
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