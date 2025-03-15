ChatGPT встановив новий рекорд за темпами зростання аудиторії — Finance.ua

ChatGPT встановив новий рекорд за темпами зростання аудиторії Сьогодні 01:19 — Фондовий ринок

ChatGPT встановив новий рекорд за темпами зростання аудиторії

Штучний інтелект ChatGPT від OpenAI продемонстрував істотне зростання у другій половині 2024 року. Якщо раніше для збільшення аудиторії зі 100 до 200 мільйонів щотижневих активних користувачів знадобилось дев’ять місяців (з листопада 2023 по серпень 2024), то тепер для подвоєння цих показників знадобилось менше шести місяців.

Про це пише TechCrunch, посилаючись на дані звіту венчурної фірми Andreessen Horowitz (a16z).

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Після свого дебюту в листопаді 2022 року ChatGPT став найшвидшим додатком, який досяг позначки у 100 мільйонів щомісячних активних користувачів — всього за два місяці.

До листопада 2023 року сервіс досяг нової позначки у 100 мільйонів щотижневих активних користувачів, яка зросла до 300 мільйонів у грудні 2024 року, а в лютому 2025 року сягнула вже 400 мільйонів.

Що вплинуло на популярність

Згідно з аналізом a16z, нещодавнє зростання відбувається саме завдяки випуску нових моделей та функціональності. Особливо помітний стрибок користування сервісом стався після запуску GPT-4o.

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Пізніше, після появи Advanced Voice Mode, використання знову зросло з липня по серпень 2024 року. Серія моделей o1 призвела до підвищення активності з вересня по жовтень 2024 року.

На мобільних пристроях зростання ChatGPT було стабільнішим. Кількість користувачів мобільного додатку щомісяця збільшувалась на 5−15% протягом останнього року.

Зараз із загальних 400 мільйонів щотижневих активних користувачів 175 мільйонів використовують ChatGPT саме на мобільних пристроях.

borgexpert За матеріалами:

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