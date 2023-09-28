ChatGPT отримає доступ до Інтернету — Finance.ua

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ChatGPT отримає доступ до Інтернету

Технології&Авто
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ChatGPT отримає доступ до Інтернету
ChatGPT отримає доступ до Інтернету
В новому масштабному оновлені для чат-бота ChatGPT розробники OpenAI додали функцію доступу до Інтернету.
Про це повідомляє Reuters.
Тепер користувачі отримають доступ до найновішої інформації через пошукову систему Bing. Ця функція вже вводилась раніше, однак її вимкнули через проблеми з можливістю перегляду користувачами інформації на платних сайтах. Зараз цю проблему усунули — тепер власники сайтів зможуть обирати, як саме користувачі будуть взаємодіяти з ними.
«Сьогодні перегляд за допомогою Bing доступний для користувачів Plus і Enterprise, і незабаром ми розширимо його для всіх користувачів. Щоб увімкнути, виберіть „Перегляд за допомогою Bing“ у селекторі під GPT-4», — повідомили розробники.
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Чат-бот ChatGPT є статистичною моделлю мови, оптимізованою для ведення діалогів. ChatGPT створювався на суперкомп’ютері, його навчали за допомогою масивів тексту з інтернету та системи навчання із підкріпленням на основі зворотного зв’язку з людиною.
Розробники з компанії OpenAI, одним із засновників якої був Ілон Маск, позиціонують ChatGPT як просту у використанні і людяну систему штучного інтелекту.
Днями вийшло масштабне оновлення чат-боту, в якому його навчили «розмовляти і слухати».
«Нова технологія, здатна створювати реалістичні синтетичні голоси всього за кілька секунд прослуховування реальної мови, відчиняє двері для багатьох творчих додатків, орієнтованих на доступність», — зазначили в OpenAI.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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