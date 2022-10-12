Чат-бот та застосунок Укрзалізниці можуть тимчасово не працювати — Finance.ua

Чат-бот та застосунок Укрзалізниці можуть тимчасово не працювати Вчора 10:46 — Особисті фінанси

Чат-бот та застосунок Укрзалізниці можуть тимчасово не працювати

Через технічні роботи чат-бот та застосунок Укрзалізниці вранці у середу можуть тимчасово не працювати.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що роботи планувалося завершити протягом ночі, проте наразі потрібні «ще декілька годин».

сайт для бронювання і замовлення квитків працює без перебоїв. При цьому booking.uz.gov.ua для бронювання і замовлення квитків

Наразі застосунком Укрзалізниці для купівлі квитків користується понад 250 тисяч користувачів, його було запущено два місяці тому.

Довідка Finance.ua:

раніше в УЗ наголосили, що залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів;

за посиланням розміщуємо інструкцію від УЗ, як купити квитки у чат-боті.

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