Чат-бот та застосунок Укрзалізниці можуть тимчасово не працювати — Finance.ua
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Чат-бот та застосунок Укрзалізниці можуть тимчасово не працювати

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Чат-бот та застосунок Укрзалізниці можуть тимчасово не працювати
Чат-бот та застосунок Укрзалізниці можуть тимчасово не працювати
Через технічні роботи чат-бот та застосунок Укрзалізниці вранці у середу можуть тимчасово не працювати.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Зазначається, що роботи планувалося завершити протягом ночі, проте наразі потрібні «ще декілька годин».
При цьому сайт booking.uz.gov.ua для бронювання і замовлення квитків працює без перебоїв.
Наразі застосунком Укрзалізниці для купівлі квитків користується понад 250 тисяч користувачів, його було запущено два місяці тому.

Довідка Finance.ua:

  • раніше в УЗ наголосили, що залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів;
  • за посиланням розміщуємо інструкцію від УЗ, як купити квитки у чат-боті.
За матеріалами:
Finance.ua
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