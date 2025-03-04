Чат-бот Meta AI може отримати окрему програму — Finance.ua

Чат-бот Meta AI може отримати окрему програму Сьогодні 07:45 — Технології&Авто

Чат-бот Meta AI може отримати окрему програму

Штучний інтелект Meta AI незабаром приєднається до інших продуктів Meta — Facebook, Instagram, Threads і WhatsApp — та отримає власний окремий застосунок.

Як пише CNBC з посиланням на джерела, компанія Марка Цукерберга має намір представити окрему програму Meta AI протягом другого кварталу 2025 року.

Це знаменує собою важливий крок у планах генерального директора Meta зробити свою компанію лідером у сфері штучного інтелекту до кінця року, випередивши таких конкурентів, як OpenAI й Alphabet.

На відміну від конкурентних генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як ChatGPT і Perplexity, Meta AI наразі доступний користувачам лише через вебсайт і додатки компанії, такі як Facebook і WhatsApp. Попри те, що величезна база користувачів Meta в сімействі додатків має доступ до Meta AI, користувачі потенційно могли б глибше взаємодіяти з цифровим помічником, якби він був доступний як окрема програма.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман скептично поставився до таких планів конкурента.

«Добре, можливо, ми створимо соціальний додаток», — написав він у коментарі до новини про можливий запуск окремого застосунку Meta AI.

Нагадаємо, чат-бот Meta AI був запущений у вересні 2023 року, і компанія представила його як генеративного цифрового помічника на основі штучного інтелекту, який може надавати відповіді та створювати зображення на основі підказок користувачів у своїх наявних програмах. Згідно з сайтом Meta, Meta AI наразі доступний лише англійською мовою в окремих країнах. В Україні чат-бот наразі не працює. При спробі використання користувачі бачать повідомлення «Сервіс Meta AI поки недоступний у вашій країні».

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