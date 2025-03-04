Чат-бот Meta AI може отримати окрему програму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чат-бот Meta AI може отримати окрему програму

Технології&Авто
10
Чат-бот Meta AI може отримати окрему програму
Чат-бот Meta AI може отримати окрему програму
Штучний інтелект Meta AI незабаром приєднається до інших продуктів Meta — Facebook, Instagram, Threads і WhatsApp — та отримає власний окремий застосунок.
Як пише CNBC з посиланням на джерела, компанія Марка Цукерберга має намір представити окрему програму Meta AI протягом другого кварталу 2025 року.
Це знаменує собою важливий крок у планах генерального директора Meta зробити свою компанію лідером у сфері штучного інтелекту до кінця року, випередивши таких конкурентів, як OpenAI й Alphabet.
Читайте також
На відміну від конкурентних генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як ChatGPT і Perplexity, Meta AI наразі доступний користувачам лише через вебсайт і додатки компанії, такі як Facebook і WhatsApp. Попри те, що величезна база користувачів Meta в сімействі додатків має доступ до Meta AI, користувачі потенційно могли б глибше взаємодіяти з цифровим помічником, якби він був доступний як окрема програма.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман скептично поставився до таких планів конкурента.
Читайте також
«Добре, можливо, ми створимо соціальний додаток», — написав він у коментарі до новини про можливий запуск окремого застосунку Meta AI.
Нагадаємо, чат-бот Meta AI був запущений у вересні 2023 року, і компанія представила його як генеративного цифрового помічника на основі штучного інтелекту, який може надавати відповіді та створювати зображення на основі підказок користувачів у своїх наявних програмах. Згідно з сайтом Meta, Meta AI наразі доступний лише англійською мовою в окремих країнах. В Україні чат-бот наразі не працює. При спробі використання користувачі бачать повідомлення «Сервіс Meta AI поки недоступний у вашій країні».
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.