Частина киян залишились без світла після обстрілів рф — Finance.ua

Частина киян залишились без світла після обстрілів рф Сьогодні 10:25 — Енергетика

Через обстріли російських окупантів 1148 осель киян залишились без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину», — сказано в повідомленні.

В «Укренерго» додали , що споживання електроенергії зросло.

«Сьогодні, 17 червня, станом на 9:30, воно було на 5,1% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок. Причина — хмарна погода та дощ у західних регіонах нашої держави, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій у кількох областях», — інформує «Укренерго» та радить користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.

«Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)», — зазначили в компанії.

У КМДА повідомили , що в Дарницькому, Солом’янському та Шевченківському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 17 червня.

Адреси штабів допомоги

Дарницький район

Основний штаб на базі Дарницької РДА за адресою: вул. Олександра Кошиця, 11. Контактний телефон для довідок: 0982367901.

Біля Палацу культури «Дарниця» за адресою: вул. Геннадія Афанасьєва, 18. Контактний телефон: 097−974−80−81.

Соломʼянський район

Середня загальноосвітня школа № 67 за адресою: вул. Академіка Шалімова, 9-А.

Шевченківський район

На базі Бібліотеки імені М. Костомарова за адресою: вул. Данила Щербаківського, 51-В.

У штабах постраждалі мешканці можуть:

подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам»;

звернутися за компенсацією до 40 000 грн для оренди тимчасового житла;

подати заяву на щомісячну допомогу в розмірі 20 000 грн до моменту відновлення житла (максимально 1 рік);

отримати консультацію щодо програми єВідновлення;

дізнатися актуальну інформацію щодо відновлювальних робіт.

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