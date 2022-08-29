Частка жінок в українському IT за останні десять років зросла в три рази – дослідження — Finance.ua
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Частка жінок в українському IT за останні десять років зросла в три рази – дослідження

Енергетика
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Частка жінок в українському IT за останні десять років зросла в три рази – дослідження
За останні 10 років частка жінок в українському IT зросла в 3 рази й станом на серпень 2022 року становить 24%.
Про це свідчить внутрішнє дослідження GlobalLogic, яке компанія провела до Дня рівності жінок.
При цьому, третину керівних посад в індустрії посідають жінки.
"Згідно з даними GlobalLogic, з компанією в Україні співпрацює 1769 жінок, це становить понад чверть всіх спеціалістів. Середній вік спеціалісток — 33 роки, однак серед IT-фахівців зустрічаються й жінки у віці старше 60 років.
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96% опитаних компанією IT-спеціалісток впевнені, що професіоналізм не має статі. Всі вони почуваються рівними з чоловіками та щасливі рухати технологічний прогрес. Лише 4% жінок називають IT-індустрію складною через навантаження та виклики", — йдеться у повідомленні.
81% жінок в IT-сфері мають технічні спеціальності.
Зазнчається, що переважна більшість респонденток починала свій шлях в індустрії з trainee чи junior позиції, однак зараз має професійний рівень senior, lead або навіть AVP (молодша віце президентка).
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За матеріалами:
Економічна Правда
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